聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek擴大募資 衝4,760億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

深度求索（DeepSeek）正考慮將最新一輪集資規模，擴大至高達人民幣1,000億元（約新台幣4,760億元），是先前目標的兩倍，預估在2027年初在A股科創板進行首次公開招股（IPO）。

開發出知名大模型Kimi的月之暗面完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並正推進2027年第1季度在港交所上市。

行業分析指出，DeepSeek因背靠幻方量化使其資金壓力較小，創始人多次表達不急於上市，但若算力投入持續指數級上升，長期未上市可能面臨資金瓶頸；月之暗面多輪融資後投資方退出訴求明確，2027年港股IPO屬合理路徑，前提為其收入模型能支撐高估值。

CNBC引述消息人士報導稱，DeepSeek今年首次引入外部資本，本輪集資最初設定的目標為人民幣500億元。

彭博稍早報導，DeepSeek即將敲定至少人民幣800億元的集資額，騰訊和電池製造商寧德時代是其中最大的支持者。

DeepSeek 募資 幻方量化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

DeepSeek與月之暗面擬2027年港股IPO 融資規模與估值持續攀升

月之暗面估值衝1.6兆元 拚明年首季在港IPO

SK海力士傳選定高盛、摩根士丹利主辦Solidigm百億美元IPO

宇樹股價腰斬 小摩喊減碼！未來還有可能出現三成的跌幅

相關新聞

大陸國產GPU四小龍 進入「系統競爭期」

大陸國產GPU產業正從單卡性能競爭邁入「系統競爭期」。開源證券指出，大陸「GPU四小龍」（摩爾線程、沐曦、壁仞、燧原）2026年上半年合計營收人民幣55億元，四家業者已跨過從晶片研發到穩定交付集群的階段，下一階段競爭焦點將轉向軟體成熟度、集群有效算力、供應鏈及客戶服務。

人行：不搞競爭性貨幣貶值 不會阻升人民幣獲取出口優勢

中國人民銀行昨（8）日發布關於人民幣匯率的政策立場，重申中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值。

DeepSeek擴大募資 衝4,760億

深度求索（DeepSeek）正考慮將最新一輪集資規模，擴大至高達人民幣1,000億元（約新台幣4,760億元），是先前目標的兩倍，預估在2027年初在A股科創板進行首次公開招股（IPO）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。