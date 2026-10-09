DeepSeek擴大募資 衝4,760億

深度求索（DeepSeek）正考慮將最新一輪集資規模，擴大至高達人民幣1,000億元（約新台幣4,760億元），是先前目標的兩倍，預估在2027年初在A股科創板進行首次公開招股（IPO）。

開發出知名大模型Kimi的月之暗面完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並正推進2027年第1季度在港交所上市。

行業分析指出，DeepSeek因背靠幻方量化使其資金壓力較小，創始人多次表達不急於上市，但若算力投入持續指數級上升，長期未上市可能面臨資金瓶頸；月之暗面多輪融資後投資方退出訴求明確，2027年港股IPO屬合理路徑，前提為其收入模型能支撐高估值。

CNBC引述消息人士報導稱，DeepSeek今年首次引入外部資本，本輪集資最初設定的目標為人民幣500億元。

彭博稍早報導，DeepSeek即將敲定至少人民幣800億元的集資額，騰訊和電池製造商寧德時代是其中最大的支持者。