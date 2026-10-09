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大陸國產GPU四小龍 進入「系統競爭期」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸國產GPU產業正從單卡性能競爭邁入「系統競爭期」。開源證券指出，大陸「GPU四小龍」（摩爾線程、沐曦、壁仞、燧原）2026年上半年合計營收人民幣55億元，四家業者已跨過從晶片研發到穩定交付集群的階段，下一階段競爭焦點將轉向軟體成熟度、集群有效算力、供應鏈及客戶服務。

開源證券發布研報指出，上述四家企業均已完成從晶片研發到穩定交付集群的第一次跨越，尚未進入普遍穩定的核心盈利階段。

四家約於2018至2020年集中成立，2021至2022年完成首代晶片和產品驗證，2023至2025年進入規模交付和大模型適配階段，2025至2026年逐步完成市場登陸。

摩爾線程定位全功能GPU，涵蓋AI、圖形、科學計算及影片等；沐曦聚焦高性能GPU及全棧計算平台；壁仞聚焦高端GPGPU、CPU及智慧計算方案；燧原布局雲端AI訓練與推理。

GPU 晶片 算力

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