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中歐經貿談判北京登場 歐方籲談判取得具體成果

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／北京即時報導
王文濤（左）與謝夫喬維奇隔著會議桌握手，兩人面帶微笑，桌面擺放中國與歐盟的小型旗幟。圖／取自塞夫柯維奇X
王文濤（左）與謝夫喬維奇隔著會議桌握手，兩人面帶微笑，桌面擺放中國與歐盟的小型旗幟。圖／取自塞夫柯維奇X

大陸商務部長王文濤8日在北京會見歐盟貿易專員謝夫喬維奇，中方晚間僅簡短發布會見消息，謝夫喬維奇在社群媒體發布雙方握手合照，強調「貿易與投資磋商」框架下的第一階段談判必須取得具體成果。目前雙方均尚未公布最終會談結果。

大陸商務部新聞辦公室晚間7點簡短發布公告，大陸商務部部長王文濤在京會見歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇。

謝夫喬維奇隨後在其社群媒體發文，附上兩人的合照。王文濤與謝夫喬維奇隔著會議桌握手，兩人面帶微笑，桌面擺放中國與歐盟的小型旗幟。

謝夫喬維奇表示，「在北京與中國商務部部長王文濤會面。在過去三個月密集接觸的基礎上，我們正努力推動歐中貿易重新達到平衡」。

他強調，至關重要的是，中歐在「貿易與投資磋商」框架下的第一階段談判，必須取得具體成果。

目前雙方都尚未公布會談的最後結果。

北京 經貿 大陸商務部

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