對抗地緣政治 中經院分析師：大陸採系統性突圍與供應鏈反制

美中競爭從關稅、科技管制進一步走向供應鏈與AI體制戰。中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國8日表示，當前中美關係呈現「雙輸」的雙向消耗特徵，大陸採「系統性突圍」與「供應鏈反制」來對抗地緣政治。

鍾富國在中華經濟研究院主辦的「地緣政治影響下的科技布局與治理研討會」上指出，由於美國管制由「小院高牆」，走向「圍牆花園」，判定依據從限制關鍵技術獲取，到將數據平台企業列入實體清單，再到對無人機、機器人等終端設備進行內容審查。

因此細看美國的管制，他認為已經涵蓋了輝達執行長黃仁勳所提出的「AI五層蛋糕論」。

鍾富國進一步指出，美國以市場准入為餌，要求外商投資並規避關稅，同時主導「可信賴供應鏈」以排除大陸的紅色供應鏈 。

面對這樣的考題，大陸要如何應對，他表示，其實答案就在大陸「十五五規劃」。相較於「十四五」側重研發，「十五五規劃」不僅首次寫入「大國博弈」這幾個字，心態從「單純機遇」轉為「機遇跟風險並存」，明確提出要「敢於鬥爭，要善於鬥爭」。

若從關鍵詞頻率量化分析，鍾富國指出，可以發現在國家層級規劃中，「系統突圍」提及率最高，增長4.8倍。「供應鏈反制」相關內容增長約3.5倍。且還新增大量工業轉型相關資料庫，顯示系統突圍和工業反制動力顯著拉高 。

在技術突圍路徑方面，他提到，大陸半導體目前困境，在先進製程中，中芯國際的「N＋3」工藝，距離台積電最先進的3奈米（N3P），仍落後約1.03代，單純依靠縮小電晶體尺寸難度極大 。

但鍾富國認為，華為的創新是不依賴單一製程突破，而是透過3D封裝、匯流排技術、光互聯等系統協同手段，將整體成本壓至最低 。

從成效來看，他指出，華為透過3D邏輯重新設計，雖單點性能不及蘋果A19等頂尖晶片，但透過系統整合實現了算力提升。

在算力基礎設施優勢方面，鍾富國提到，華為利用昇騰384超節點，透過高速匯流排互聯，邏輯上就像一台超級電腦，顯著降低計算中心延遲 。

在供應鏈反制方面，他表示，大陸國務院發布兩部法規及安全規定，調查界定涉及大陸利益的數據，限制特定專利和動產交易，甚至限制人員流動 。因此這也迫使企業在大陸合規，或面臨海外監管調查時不被列入境內法制清單。透過提升封閉城市地的企業數量，強化內循環生產能力 。

此外大陸鼓勵使用本土專利、國產晶片投入研發，透過修法精準控制成本，形成競賽式創新。

對於AI基礎設施與未來展望，鍾富國認為，大陸開發的大模型，成本僅為美國的十分之一，但面臨地緣政治卡關，算力基礎設施海外落地存在挑戰 。