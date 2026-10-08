陸央行發布匯率政策立場 強調無意藉人民幣貶值爭取出口優勢

外界持續關注人民幣匯率的變化，並認為人民幣長期被低估。中國人民銀行8日發布關於人民幣匯率的政策立場，重申中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值。

文中指出，中國實施以市場供需為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持讓市場在匯率形成中發揮決定性作用。過去20多年，人民幣匯率雙向浮動；2010年以來，人民幣匯率經歷多輪升貶值周期，雙向浮動特徵更加明顯，彈性增強。

中國人民銀行強調，中國貿易發展根源於產業國際競爭力的提升，中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值。

文中也回應外界質疑，指匯率受經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等多種因素影響，與經常帳不存在簡單線性關係；國際上有關匯率均衡水平的評估方法尚不成熟，將個別評估結論作為人民幣匯率低估的「官方依據」，是對評估結果的曲解和誤用。

中國人民銀行也批評其他國家的指責，指全球經濟失衡與全球分工格局演進、國際貨幣體系固有矛盾、部分國家長期高財政赤字高消費等密切相關，需要各方共同推動解決。將本國產業競爭力下降、財經約束弱化和複雜結構性問題簡單歸因他國匯率，是對自身調整責任的推諉和回避。

外界長期認為，中國大陸藉由阻止人民幣升值，來維持貨物出口的競爭力。紐約時報6日報導，中國藉助出口退稅與貨幣疲軟的雙重策略維持其出口引擎的強勁運轉，在支撐國內經濟增長的同時，也將大量中國商品推入海外市場。但這一策略正加劇中國與其貿易夥伴的緊張關係。

報導指出，允許人民幣升值並削減退稅，可能會緩解部分來自海外的壓力。然而，這兩項舉措也有可能損害大陸經濟僅存的少數幾個增長引擎之一。在允許人民幣大幅升值方面，北京一直持謹慎態度。決策者深知歐洲方面的不滿，但依然警惕人民幣的快速升值會拖累該國龐大的出口機器。