為Token商業化找出口 陸模型公司商湯卡位太空算力

商湯科技傳出已投資大陸太空算力初創公司「星芯無界」。該筆投資意味商湯在太空算力上的投入，可能比外界預想的更具系統性。有觀點認為，太空算力有望成為Token商務運作的關鍵出口。

芯智訊報導，商湯投資「星芯無界」具體資金不清楚。而該訊息截至目前未獲官方正式回應。

星芯無界從事星地之間的算力協同，為一家面向衛星雲和星地通信的科技企業，圍繞大陸國內地面AIDC算力接入衛星網絡並服務海外客戶，提供通信硬體、接入軟體及Token運營能力，簡言之，就是把星地算力轉化為可按Token計費、可結算的服務。

事實上，商湯近期積極布局太空算力，該公司7月與國星宇航簽署協議，共建「商湯算力星座」，目標為千顆級算力衛星、總算力超萬P。在星座規劃上，預計2026年「商湯號」首批算力衛星首發組網；2028年建星地混合雲商用算力骨幹網；2030年建成千星級太空算力星座。

而這次投資星芯無界，被視為要補強星地通信、接入軟體及Token運營能力，把在軌算力轉化為可計費、可結算服務。

商湯作為大模型公司，在其中扮演角色主要是AI算法、大模型生態、算力調度與Token運營能力，衛星平台、發射和星載硬體更多由國星宇航等航天合作方承擔。商湯參與太空算力最特別之處在於打通從算力生產到商業結算，這條鏈條才是它在這個賽道里更值得關注的地方。

商湯發布數據顯示，其大裝置日均Token服務量已達2.42兆，預計2026年全年服務規模增長25倍，第四季達到日均10兆。Token是大模型處理和生成內容的基本單位，如今也越來越像算力生意的結算單位。

在用量高漲下，成本與應用落地成為關鍵問題：在Token成本上，軌道上太陽能相對充足，這是太空算力常被提到的優勢；也有分析認為，在軌算力的成本一旦降下來，太空有機會成為Token的另一個產地；在Token應用落地上，應急救災、遠洋船舶、野外作業這類弱網絡環境，地面網絡覆蓋不到，太空算力可以補上。

國際大廠包括SpaceX、輝達、谷歌等已圍繞軌道數據中心、星載晶片和在軌推理展開早期布局；在大陸國內，國星宇航、之江實驗室、東方天算等也公佈了各自的星座計劃。但這些動作大多仍處在原型驗證、單星測試或規劃組網階段。賽迪顧問測算，全球太空算力市場規模將從2020年的約3億美元升至2030年的約160億美元。