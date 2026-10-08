AI算力帶動 陸半導體設備獲豐沃訂單

陸半導體設備巨頭盛美上海近期披露在手訂單引關注，截至2026年9月29日，公司在手訂單總金額為人民幣170.73億元，年增加88.2%。此外，芯原股份公司新簽訂單人民幣45.16億元，新簽訂單中絕大部分為一站式晶片定制業務訂單，AI算力相關訂單佔比超85%。

證券時報統計，2025年以來，半導體行業披露訂單、合約或合作進展的公司有38家（剔重），其中2025年披露訂單或合作情況的公司有28家，今年前9個月已有10餘家公司披露訂單或合作進展。

佰維存儲9月22日晚公告表示，公司與控股子公司廣東芯成漢奇擬與東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會簽訂協議，預計晶圓級先進封測製造項目三期總投資約人民幣45億元；大普微-UW於8月26日晚公告，與客戶簽訂企業級PCIe SSD的銷售訂單，訂單含稅總金額折合人民幣約34.91億元。今年披露訂單公司中，有多家公司多次簽訂新訂單，包括佰維存儲、芯原股份等。

訂單豐沛也跟全球半導體景氣有關，從A股半導體行業的市場規模來看，188家半導體公司的營收總額超過人民幣7,800億元，年增長18.81%，根據機構一致預測數據，2026年半導體行業公司營收總額有望突破1萬億元大關。

另據數據寶統計，前述188家半導體公司中，機構對146家公司的業績做出預測，一致預測這146家半導體公司2026年營收總額達到人民幣1.24兆元，按可比口徑統計，年增幅有望超過70%，創階段性高峰。且有17家公司2026年營收增幅有望超過100%，居前的包括長鑫科技、大普微-UW、普冉股份。

其中，大普微-UW獲機構一致預測2026年營收增幅有望接近380%，該公司是大陸國產企業級SSD核心供應商之一，具備「主控晶片+固件算法+模組」全棧自研能力。