快訊

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

聽新聞
0:00 / 0:00

「地緣政治是頭號挑戰」 比亞迪高管：決定不在美國銷售乘用車

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸電動車製造商比亞迪執行副總裁李柯8日稱，地緣政治是比亞迪擴大業務面臨的頭號挑戰，公司目前決定不在美國銷售乘用車。 新華社
大陸電動車製造商比亞迪執行副總裁李柯8日稱，地緣政治是比亞迪擴大業務面臨的頭號挑戰，公司目前決定不在美國銷售乘用車。 新華社

大陸電動車製造商比亞迪執行副總裁李柯8日稱，地緣政治是比亞迪擴大業務面臨的頭號挑戰，公司目前決定不在美國銷售乘用車。

路透報導，李柯在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會（Milken Institute Asia Summit）上表示，「當比亞迪開展業務，希望做一件事時能有確定性和可預見性，這樣才能掌控局面並進行投資。但面對地緣政治，你永遠無法理解其中的考量以及他們在做什麼。」

她指出，儘管比亞迪已在美國經營很長時間，但由於當地情況複雜，公司目前決定不在美國銷售乘用車。

李柯說：「那裡沒有清晰度、可預見性和穩定性，因此我們決定暫緩進入美國乘用車市場。」

今年6月，比亞迪又因被指與解放軍存在關聯，被美國國防部列入黑名單。

CNN報導，李柯5月曾表示，比亞迪正加速全球布局，即使沒有美國市場，仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。李柯也向美方喊話，期待透過對話推動市場開放與雙向合作空間。

美國作為全球第二大汽車市場，目前對大陸電動車祭出高關稅與相關限制措施，比亞迪短期內難以進入當地，勢必將成為全球布局的重要挑戰。

短時間內無法進軍美國，比亞迪把手中資源，集中投入歐洲、東南亞及拉丁美洲等市場。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）最新統計，比亞迪在歐洲市場的市占率持續提升，已超越部分傳統與新興品牌，顯示海外策略逐漸發揮成效。

比亞迪 美國 地緣政治 電動車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿根廷首辦中國車展 奇瑞、長安、廣汽等逾20品牌同場

英擬對陸電動車加稅45%

陸祭車補政策…十一長假看車人潮爆滿 消費者普遍理性比價

中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

相關新聞

「地緣政治是頭號挑戰」 比亞迪高管：決定不在美國銷售乘用車

大陸電動車製造商比亞迪執行副總裁李柯8日稱，地緣政治是比亞迪擴大業務面臨的頭號挑戰，公司目前決定不在美國銷售乘用車。

為Token商業化找出口 陸模型公司商湯卡位太空算力

商湯科技傳出已投資大陸太空算力初創公司「星芯無界」。該筆投資意味商湯在太空算力上的投入，可能比外界預想的更具系統性。有觀點認為，太空算力有望成為Token商務運作的關鍵出口。

AI算力帶動 陸半導體設備獲豐沃訂單

陸半導體設備巨頭盛美上海近期披露在手訂單引關注，截至2026年9月29日，公司在手訂單總金額為人民幣170.73億元，年增加88.2%。此外，芯原股份公司新簽訂單人民幣45.16億元，新簽訂單中絕大部分為一站式晶片定制業務訂單，AI算力相關訂單佔比超85%。

華為余承東證實 大陸正研發EUV曝光機

華為終端BG董事長余承東證實，目前大陸正研發極紫外光（EUV）曝光機。不過現階段量產晶片的主流製程路徑，還是依托已完全實現國產化的深紫外（DUV）曝光機。

資金將流向哪？大陸定存告別高利息 「存款搬家」成熱議詞彙

中國的定期存款利率進入1%時代，2026年是高息定存到期的大年，多家券商估計，今年到期的中長期存款約人民幣40兆元（約新...

因「嚴重違規」遭解僱…字節跳動前實習生設實驗室 獲注資3000萬美元

字節跳動前實習生田柯宇創AI實驗室，獲五源資本、IDG注資3,000萬美元，估值達2億美元，專攻世界模型，計劃2027年發布模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。