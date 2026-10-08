「地緣政治是頭號挑戰」 比亞迪高管：決定不在美國銷售乘用車

大陸電動車製造商比亞迪執行副總裁李柯8日稱，地緣政治是比亞迪擴大業務面臨的頭號挑戰，公司目前決定不在美國銷售乘用車。

路透報導，李柯在新加坡舉行的米爾肯研究院亞洲峰會（Milken Institute Asia Summit）上表示，「當比亞迪開展業務，希望做一件事時能有確定性和可預見性，這樣才能掌控局面並進行投資。但面對地緣政治，你永遠無法理解其中的考量以及他們在做什麼。」

她指出，儘管比亞迪已在美國經營很長時間，但由於當地情況複雜，公司目前決定不在美國銷售乘用車。

李柯說：「那裡沒有清晰度、可預見性和穩定性，因此我們決定暫緩進入美國乘用車市場。」

今年6月，比亞迪又因被指與解放軍存在關聯，被美國國防部列入黑名單。

CNN報導，李柯5月曾表示，比亞迪正加速全球布局，即使沒有美國市場，仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。李柯也向美方喊話，期待透過對話推動市場開放與雙向合作空間。

美國作為全球第二大汽車市場，目前對大陸電動車祭出高關稅與相關限制措施，比亞迪短期內難以進入當地，勢必將成為全球布局的重要挑戰。

短時間內無法進軍美國，比亞迪把手中資源，集中投入歐洲、東南亞及拉丁美洲等市場。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）最新統計，比亞迪在歐洲市場的市占率持續提升，已超越部分傳統與新興品牌，顯示海外策略逐漸發揮成效。