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資金將流向哪？大陸定存告別高利息 「存款搬家」成熱議詞彙

中央社／ 上海8日電
中國的定期存款利率進入1%時代，2026年是高息定存到期的大年，多家券商估計，今年到期的中長期存款約人民幣40兆元（約新台幣188兆元）至60兆元。 示意圖 ／AI生成
中國的定期存款利率進入1%時代，2026年是高息定存到期的大年，多家券商估計，今年到期的中長期存款約人民幣40兆元（約新台幣188兆元）至60兆元。 示意圖 ／AI生成

中國的定期存款利率進入1%時代，2026年是高息定存到期的大年，多家券商估計，今年到期的中長期存款約人民幣40兆元（約新台幣188兆元）至60兆元。到期存款將何去何從？「存款搬家」成熱議詞彙。

經濟觀察報今天報導，根據中國人民銀行（中國央行）報告，2026年3月底活期存款加權平均利率為0.08%，新發生定期存款加權平均利率為1.31%。6月底，活存仍是0.08%，新發生定存加權平均利率下降為1.28%。

儘管近期部分中小銀行逆勢調高存款利率，中長期限存款產品能達到1.70%至1.85%，但與4年前國有大銀行3年期定存掛牌利率2.60%比起來，還是有段差距。

當銀行存款只能提供1%左右的收益後，到期後龐大的低風險資金會流向哪？報導指出，券商、保險、基金等機構正在等待「存款搬家」，這成為財富管理市場關注的變數。

不過，在各大銀行先前舉辦的2026年中期業績會上，中國建設銀行副行長唐朔表示，從上半年看，建行個人客戶定存到期資金承接率非常穩定，在90%以上；交通銀行副行長周萬阜表示，續存率保持在90%以上。

報導引述北京徐小姐的例子。今年初一筆存款到期，加上年終獎金，徐小姐看到金價一路漲，便投資黃金。但因對黃金市場生疏，以及近期金價劇烈波動，目前這部分投資「虧得很慘」。面對接下來即將到期的存款，她考慮後還是選擇存在銀行。

分析指出，定存客群的風險偏好是穩健，即便在利率很低的情況下，部分資金會繼續留在存款體系，同時，低風險產品中，儲蓄國債、貨幣基金、現金管理類產品、低風險銀行理財、債券基金以及具有儲蓄屬性的保險產品，成為備選項。儲戶仍然在尋找大額存單、特色定存，甚至願意為了利差在不同銀行之間遷移資金。

定存 利息 央行 中國人民銀行

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