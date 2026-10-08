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因「嚴重違規」遭解僱…字節跳動前實習生設實驗室 獲注資3000萬美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
字節跳動前實習生田柯宇，旗下尚未命名且沒有產品的AI實驗室，取得大陸風投基金五源資本以及IDG資本注資3,000萬美元。圖／截自田柯宇社媒X帳號
字節跳動前實習生田柯宇，旗下尚未命名且沒有產品的AI實驗室，取得大陸風投基金五源資本以及IDG資本注資3,000萬美元。圖／截自田柯宇社媒X帳號

字節跳動（ByteDance）前實習生田柯宇，旗下尚未命名且沒有產品的AI實驗室，取得大陸風投基金五源資本以及IDG資本注資3,000萬美元（約新台幣9.6億元）、使估值增至2億美元（約新台幣64億元）。

這家尚未命名的公司專注於極具潛力的世界模型（World Models）領域，也就是透過模擬現實世界的物理與力學原理，來賦能機器人、互動影像和自動駕駛等應用。這使它們直接向李飛飛、楊立昆等AI行業先驅發起挑戰。

彭博報導，五源資本以及IDG資本均確認有投資田柯宇的AI實驗室。報導指出，田柯宇的AI實驗室有10人，包括前字節跳動員工。實驗室專注於利用田柯宇先前於NeurIPS 2024取得最佳論文之一的研究結果，創造一個AI的代幣化語言（tokenized language），以處理人類無法有效率地捕捉的影像媒體與資訊。

田柯宇稱自己製造了一個類似AI的「字典」，涵蓋20萬個人類未能辨識的符號，以協助系統處理影像。

田柯宇表示，計劃於2027年發布完整的模型前，透過現場展示相關模型的功能。另外他表示，實驗室首要目標為發展技術，表示自己沒有將時間用於開發消費產品，或為其實驗室建立商業模式。

田柯宇曾於字節跳動實習期間，被指「嚴重違規」遭到解僱，並被字節跳動提民事訴訟後，其後法院判田柯宇違反合約，需賠償人民幣50萬元，並沒收其全部工資。他稱自己當時是為其他研究人員騰出運算資源，而關閉了另一名實習生的項目。

田柯宇去年夏天從北京大學碩士畢業，現為北大博士研究生。2024年，他與字節跳動商業化技術團隊合作發表的論文獲NeurIPS最佳論文獎，並擔任該論文第一作者。

字節跳動 實驗室 實習 AI

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