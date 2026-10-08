華為麒麟9050 Pro拆開後被發現「此事」…分析機構稱是工程挑戰

半導體分析機構Kurnal Insights日前放出華為「麒麟9050 Pro」晶片的裸片顯微實拍圖後，又對外公開更多關於這顆晶片底層架構的獨家技術細節。麒麟9050 Pro由2顆尺寸完全相同的裸片垂直堆疊而成。

針對這顆晶片的技術成果，有分析機構直言，後續良率爬坡和堆疊後的散熱控制，依舊是這類3D堆疊技術走向大規模量產階段需要持續攻堅的工程挑戰。

快科技報導，華為自研韜定律技術在這顆晶片上的直觀落地表現，就是麒麟9050 Pro由2顆尺寸完全相同的裸片垂直堆疊而成，這種設計的優勢非常凸出，不僅整體性能提升幅度明顯，對單一步進工藝的要求沒有傳統先進製程那麼苛刻，堆疊結構的布局，也更利於晶片運行過程中的熱量匯出。

經過實測，2顆裸片堆疊之後的整體晶片尺寸僅為11.13×10.84毫米（mm），單顆裸片的面積約為120.65mm²，這面積甚至略小於前代麒麟9030S晶片122mm²的裸片面積，在集成度大幅提升的前提下，反而做到了核心裸片的「瘦身」。

2顆堆疊的裸片分工極其明確，其中1顆完全負責所有的核心計算邏輯運算，另顆則專門用來承載SRAM和各類緩存模組，2顆裸片之間通過高密度垂直互連技術實現高速資料傳輸，這特殊架構正是華為「韜定律」下邏輯折疊技術的首次商業化落地應用。

根據之前業內爆料者@Taog_1575的拆解解析，負責計算邏輯的裸片採用中芯國際N+3工藝製造，專門做SRAM緩存的裸片則採用N+2工藝製造，這種將2顆不同功能的裸片、用不同成熟度工藝節點組合的思路，在整個全球半導體行業都是前所未有的首次嘗試。

得益於單顆裸片的面積大幅縮小，單顆裸片的生產良率理論上要高於前代麒麟9030 Pro的整顆大尺寸裸片，但目前這顆晶片僅搭載在Mate90 Pro Max及以上定位的頂級旗艦機型中，因為涉及到雙層裸片堆疊的複雜工序，整體封裝的良率目前可能仍然處於偏低的水準。