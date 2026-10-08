中國體育品牌安踏成為PUMA第一大股東

中國體育用品公司安踏集團完成收購德國體育品牌PUMA近3成股權，正式成為最大股東。

根據第一財經網、證券時報網等媒體報導，安踏集團7日晚間宣布，已以15.055億歐元（約新台幣538億元）現金對價向Pinault家族的投資公司Artémis SAS收購PUMA所屬公司PUMA SE29.06%股權。

公告指出，這次股權收購已取得所有相關監管機構的審批許可，且交易所需的各項慣例交割條件均已滿足，安踏集團成為PUMA的第一大股東。

安踏集團董事局主席丁世忠表示，安踏對PUMA管理團隊充滿信心，並支持其正在推進的戰略轉型計畫。「作為長期投資者，我們將以零售及運營專長賦能彪馬（PUMA）品牌，充分釋放其品牌價值與發展潛力」。

PUMA SE首席執行官赫爾德（Arthur Hoeld）表示，PUMA期待與安踏集團建立富有成效的合作夥伴關係，共同探索雙方優勢互補、為PUMA及其股東創造可持續價值的領域，助力公司實現邁入全球運動品牌前3強的目標。

1991年成立於中國福建省晉江市的安踏，旗下已有多個國際體育品牌，包括始祖鳥（Arc’teryx）、薩洛蒙（Salomon）、迪桑特（Descente）等。