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DeepSeek與月之暗面擬2027年港股IPO 融資規模與估值持續攀升

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek與月之暗面擬2027年港股IPO，融資規模與估值持續攀升。路透
DeepSeek與月之暗面擬2027年港股IPO，融資規模與估值持續攀升。路透

大陸AI初創龍頭深度求索（DeepSeek）正考慮將最新一輪集資規模，擴大至高達人民幣1,000億元（約新台幣4,700億元），是先前目標的兩倍。預估在2027年初進行首次公開招股（IPO）。同期，開發出知名大模型Kimi的月之暗面完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並正推進2027年一季度在港交所上市。

行業分析指出，DeepSeek因背靠幻方量化資金壓力較小，創始人多次表達不急於上市，但若算力投入持續指數級上升，長期未上市可能面臨資金瓶頸；月之暗面多輪融資後投資方退出訴求明確，2027年港股IPO屬合理路徑，前提為其收入模型能支撐高估值。

CNBC引述消息人士報導稱，DeepSeek今年首次引入外部資本，本輪集資最初設定的目標為人民幣500億元。

彭博稍早報導，DeepSeek即將敲定至少人民幣800億元的集資額，騰訊和電池製造商寧德時代是其中最大的支持者，吉利汽車及投資管理機構Monolith Management，以及正心谷資本已承諾參與本輪投資。

DeepSeek尋求的估值約為人民幣5,000億元。集團首輪外部集資於6月完成，籌集資金約人民幣500億元，當時一份相關的投資者備案文件顯示，公司估值約為人民幣3,500億元。DeepSeek同時計劃在2027年初進行首次公開招股（IPO）。

月之暗面估值在不到一年內增長超10倍，2025年底為43億美元，經2026年初三輪小步快跑融資升至180億美元，5月單輪融資後超200億美元，7月F輪融資後達350億美元，最新一輪後穩定在約500億美元。消息人士稱其已啟動投資者意向摸底，最快本月起開展初步會談，計畫本次IPO募資最高50億美元。月之暗面創始人楊植麟曾於2025年底表示公司現金持有量超人民幣100億元，短期不急於上市，但將視AGI發展節奏擇時推進。

先前智譜與MiniMax已於2026年1月在港交所上市，截至10月7日收盤，智譜股價報696港元，跌幅2.7%；MiniMax報240.2港元，跌幅3.6%。

DeepSeek 港股 IPO

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