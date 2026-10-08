籲歐洲自建加碼算力 阿里蔡崇信：藉開源AI降低對美中技術依賴

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，開源人工智慧（AI）是歐洲減少對美中兩國技術依賴的最佳途徑，並敦促該地區建設本土算力基礎設施來訓練和運行AI模型。

彭博報導，蔡崇信7日在義大利都靈舉行的Wave by Vento科技大會（前身為義大利科技周）上說：「沒有哪個國家願意完全信賴另一個國家的技術，如果政府發生變化、形勢發生變化，對方完全可以切斷你對這些技術的使用。」蔡指，歐洲需要做的是認真對待算力基礎設施，讓這些模型能夠在歐洲本土的基礎設施上運行、訓練和推理。

他還提到，歐洲沒有充分利用自身的AI研究人才，而這些人才往往受到美國和大陸實驗室的爭相延攬。歐洲應該專注於用專有的工業數據數據AI模型，以獲得競爭優勢。

蔡崇信認為，大陸的工廠「擁有非常寶貴的製造業數據，所有這些數據對於訓練模型都可能非常有用。歐洲很多國家仍然擁有龐大的工業基礎」。

他並稱，大陸有意專注於開源模型，刊發研究數據，以提振全球採用率，與美國科企OpenAI和Anthropic PBC等大多提供的閉源模型形成對比，令美國AI模型顯得失色。

蔡崇信說：「美國和閉源實驗室不再撰寫研究文章，因為他們不想分享，只想保持閉源。」他點名OpenAI及Anthropic，指美國閉源AI實驗室不再願意像以往般公開研究論文，因為希望保留技術、不願分享，而大陸則走另一條路，以開源方式擴大模型生態。