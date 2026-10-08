蘋果在陸App Store生態交易額達19億 海外市場成開發者收入重心

蘋果8日發布的一份研究報告顯示，2025年大陸App Store生態系統促成營業額與銷售額約人民幣4兆元（約新台幣19億元），較2020年增長107%。與此同時，大陸開發者在App Store獲得的收入中，海外市場貢獻已從五年前的32%升至52%。

這一方面代表行動應用在大陸消費市場滲透顯著，另一方面，大陸開發者業務重心正在發生變化，海外用戶貢獻收入已過半。

界面新聞報導，這份研究由上海財經大學商學院副教授居恒與安諾析思國際諮詢公司經濟學家Markus von Wartburg共同撰寫，蘋果提供支持。

按照報告口徑，人民幣4兆元中、約人民幣3.7萬億元來自通過iOS應用購買的實體商品與服務，占比91%；應用內廣告收入為人民幣2120億元，數位商品與服務為人民幣1,489億元。

僅普通零售一項，交易額就達到約人民幣2.6兆元，占總額近三分之二。淘寶等電商應用，以及外賣、旅行和網約車服務，共同構成了這一規模的主要支撐。

不同業務的增長存在明顯差異。2020年至2025年，數位商品與服務的營業額與銷售額從人民幣1,147億元增至人民幣1,489億元，增幅約30%，低於生態整體增速。也就是說，龐大交易規模的擴張，更多來自行動商務和廣告。

蘋果在此次發布中強調，超過95%的營業額與銷售額無需向其支付佣金。從交易結構上來說，占據絕大多數的實體商品與服務交易，以及應用內廣告收入，本身並不在蘋果的佣金收取範圍內。

蘋果此舉意在突出App Store作為平台與管道對於開發者的積極作用。這對於弱化外界有關「蘋果稅」減少開發者收入的刻板印象或許有所幫助。

今年早些時候，大陸App Store的標準佣金率由30%降至25%，對於App Store Mini Apps Partner Program等新專案，優惠佣金率由15%降至12%。

這是一次重要的調整，對銷售數位內容的開發者而言，抽佣比例仍直接影響收入分配；對電商、出行等企業而言，平台價值則更多體現在用戶觸達和應用分發上。

相比交易總額，大陸開發者的海外收入變化更能體現新的增長來源。報告顯示，2025年，大陸開發者來自海外用戶的App Store收入達到人民幣994億元，約為2020年的2.6倍；同期，大陸開發者的App Store總收入增長65%。

需要指出的是，這裡的「開發者收入」，特指付費下載和應用內購買產生的營業額扣除蘋果佣金後的金額，不包括開發者透過官網等其他管道獲得的收入。

全球用戶覆蓋面的擴大也在與之同步。2025年，76%的大陸開發者活躍於海外市場，高於2020年的64%；另外，大陸應用的海外下載量由21億次增至38億次。

遊戲是其中較為突出的類別。全球App Store下載量最高的100款遊戲中，23款來自大陸開發者，2020年為7款，按開發者來源國計算，中國大陸位居第一。

對大陸開發者而言，App Store的商業意義因此超出了境內分發管道。覆蓋175個國家的商店，以及支付、訂閱和開發工具，使其成為接觸海外消費者並獲得收入的一條重要路徑。