9月增加74萬盎司…陸增持黃金 創3年新高

人工智慧浪潮下，大陸頂尖高校畢業生薪酬持續攀升。陸媒報導，北京大學、清華大學頂級實驗室的博士畢業生，如果進入科技大廠的大模型研發項目，年薪可達數百萬元人民幣，部分畢業生的整體薪酬甚至更高。人工智慧新創企業創辦人王浩（化名）說，「大模型現在是最值錢的賽道，而他們是這個時代最值錢的人」。

2026-10-08 03:53