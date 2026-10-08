中際旭創入股中石科技 卡位散熱商機

大陸光通訊模組龍頭中際旭創入股上游散熱供應商中石科技落地。中際旭創以協議轉讓方式受讓的3137.25萬股已完成過戶，持股10.47%，交易對價人民幣17億元。

對於交易，業內關注雙方形成供應關係，中石科技的散熱材料有望隨其出貨同步放量，市場押注產業協同的想像空間。

中石科技披露，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人協議轉讓給中際旭創的公司股份已完成過戶登記手續，吳曉寧和葉露夫婦，其子吳憾三人仍為中石科技的控股股東、實際控制人，公司控制權未發生變化。

本次轉讓完成後，中際旭創持股超過轉讓後仍持股3.63%的吳憾，成為中石科技的第三大股東。

中石科技主營產品包括高導熱石墨產品、導熱界面材料（TIM）、熱管等，應用於消費電子、數位基建等領域。

目前公司已構建覆蓋高性能導熱界面材料、VC散熱模組及液冷散熱方案的產品矩陣，VC散熱模組交付規模持續增長。液冷方面，公司2025年完成對中石訊冷的併購，部分散熱產品已實現量產交付。