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記憶體價格飆漲…華為：手機不得不漲價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為表示，記憶體價格大漲，手機未來不得不漲價。圖為華為Mate XT 2三折疊手機。（新華社）
華為表示，記憶體價格大漲，手機未來不得不漲價。圖為華為Mate XT 2三折疊手機。（新華社）

華為常務董事、終端BG董事長余承東表示，受到記憶體組件價格急劇上漲導致每部手機額外增加超過200美元成本。由於華為手機記憶體配置比其他手機更高，成本上漲也更多，余承東稱「未來不得不漲價」。

華為海外X帳號發布9月29日國際媒體圓桌會議摘要，余承東與多家國際媒體就華為消費者業務及HarmonyOS生態系統交流。

「這無疑是整個行業面臨的巨大挑戰」余承東說，許多手機製造商在提高價格，華為以非常緩慢的速度漲價，因為試圖自己承擔成本，這樣消費者就不必承擔這些成本。「但說實話，我們的整體利潤率正在急劇下降。展望未來，我們也不得不（have to）提高價格。如果我們遭受損失，我們的業務將無法持續，而公司必須先能夠生存下來。」

余承東提到，智慧手機價格上漲後，低端市場將更受壓，將推動廠商向中端和高端市場移動。但他也說，高端市場是華為擅長領域，因此有信心在本次智慧手機價格上漲中繼續參賽。他還指出，在歐洲等市場，手機主要透過電信公司銷售。如果華為想在一些發達國家賣出更多手機，就必須回歸電信轉售渠道，這是華為正考慮的可能性。

在海外市場方面，余承東稱，華為正在嘗試逐步重返海外智慧手機市場；同時預告逐步在海外市場推出三折疊手機，希望能拓展歐洲等其他市場。

談及晶片製造，余承東坦言EUV曝光機無疑是製造先進晶片的關鍵，目前中國正在研發這些設備，但現階段在大陸國內主要依賴DUV。華為的邏輯折疊（LogicFolding）技術只是在某些技術獲取受限時，用於提升自身能力的一種方法。

華為 漲價 手機

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