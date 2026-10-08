快訊

勞動部預告修法⋯薪資揭露門檻擬調至5萬元 餐飲業憂增議薪、徵才難度

聽新聞
0:00 / 0:00

連23個月加碼…陸上月增持黃金 兩年最多

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，9月單月增持規模進一步擴大。美聯社
中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，9月單月增持規模進一步擴大。美聯社

中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，9月單月增持規模進一步擴大。人行昨（7）日公布，截至9月底，大陸黃金儲備達7,747萬盎司，較8月底增加74萬盎司，連續23個月增持，且為2024年11月重啟增持以來近兩年最大單月增持量。

人行數據顯示，大陸9月底黃金儲備7,747萬盎司（約2,409公噸），月增74萬盎司（約23公噸），高於8月單月增持的65萬盎司。8月底黃金儲備7,673萬盎司（約2,386公噸）。

人行黃金儲備增持情況
人行黃金儲備增持情況

北京龍和投資首席經濟學家趙慶明稱，目前大陸黃金儲備在官方國際儲備中的占比仍偏低，從國際儲備結構優化角度來看，有必要增持黃金；近期金價處於相對低位，增持黃金亦具有合理性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，截至2025年底，大陸黃金儲備占官方國際儲備比重約8.8%，而黃金占全球各國央行全部儲備資產的比重約27%，大陸黃金儲備占比仍偏低。

黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能增強主權貨幣信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件。

世界黃金協會調查顯示，45%的受訪儲備管理者預計未來12個月增加黃金儲備，比例創歷史新高。王青說，接下來央行增持黃金仍是主要方向。

中國基金報提到，今年來國際金價震盪加劇，9月倫敦金與COMEX黃金同步下跌6.52%，大陸央行仍增持74萬盎司。路透指出，截至9月底，大陸黃金儲備價值3,235億2,000萬美元，低於8月底的3,500億8,000萬美元。

同時，大陸外匯存底規模有所下降。大陸外匯管理局昨天公布，截至9月底，大陸外匯存底為3兆4,003億美元，較8月底減少381億美元，降幅1.11%。外匯局表示，9月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌，匯率折算及資產價格變化等因素影響，導致當月外匯存底規模下降。

黃金 大陸央行 央行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸央行連23個月增持黃金 9月再加碼74萬盎司

渣打銀：未來一年金價上看5,000美元 美元指數將逐步回落至98

金價跌 十一長假現搶買

黃金陷4100美元保衛戰！Fed 下一步成關鍵

相關新聞

9月增加74萬盎司…陸增持黃金 創3年新高

大陸央行九月繼續增持黃金，單月增持規模七十四萬盎司，創下近三年來新高。與此同時，大陸外匯儲備規模九月有所下降。

陸十一長假 滬京消費報捷

大陸「十一」長假落幕，大陸交通運輸部數據顯示，假期七天全社會跨區域人員流動量達21.44億人次，年增0.7%；旅遊市場則呈現行程拉長、縣域及中小城市熱度升溫等變化，上海、北京等地消費亦呈現成長。

記憶體價格飆漲…華為：手機不得不漲價

華為常務董事、終端BG董事長余承東表示，受到記憶體組件價格急劇上漲導致每部手機額外增加超過200美元成本。由於華為手機記憶體配置比其他手機更高，成本上漲也更多，余承東稱「未來不得不漲價」。

門市導購 機器人進駐 廚具銷售增39％

大陸的人形機器人是「好看頭」還是真的能幫人類分憂解勞？能在第一線服務業工作嗎？陸媒報導，九月廿八日起，有一百台「智元靈犀X二」機器人「愛寶」陸續進入大陸一百家廚具品牌「愛仕達」門市當導購，每天營業十小時，三天試營業結束，機器人累計銷售額約二二三萬元（人民幣，單位下同），百家門店銷售業績平均增長百分之卅九。

AI浪潮 頂大博士 年薪可達數百萬

人工智慧浪潮下，大陸頂尖高校畢業生薪酬持續攀升。陸媒報導，北京大學、清華大學頂級實驗室的博士畢業生，如果進入科技大廠的大模型研發項目，年薪可達數百萬元人民幣，部分畢業生的整體薪酬甚至更高。人工智慧新創企業創辦人王浩（化名）說，「大模型現在是最值錢的賽道，而他們是這個時代最值錢的人」。

香港 再獲評全球最自由經濟體

加拿大菲沙研究所六日發布《世界經濟自由度二○二六年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在五個評估大項中，香港「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」則維持全球第二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。