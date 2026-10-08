連23個月加碼…陸上月增持黃金 兩年最多

中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，9月單月增持規模進一步擴大。人行昨（7）日公布，截至9月底，大陸黃金儲備達7,747萬盎司，較8月底增加74萬盎司，連續23個月增持，且為2024年11月重啟增持以來近兩年最大單月增持量。

人行數據顯示，大陸9月底黃金儲備7,747萬盎司（約2,409公噸），月增74萬盎司（約23公噸），高於8月單月增持的65萬盎司。8月底黃金儲備7,673萬盎司（約2,386公噸）。

人行黃金儲備增持情況

北京龍和投資首席經濟學家趙慶明稱，目前大陸黃金儲備在官方國際儲備中的占比仍偏低，從國際儲備結構優化角度來看，有必要增持黃金；近期金價處於相對低位，增持黃金亦具有合理性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，截至2025年底，大陸黃金儲備占官方國際儲備比重約8.8%，而黃金占全球各國央行全部儲備資產的比重約27%，大陸黃金儲備占比仍偏低。

黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能增強主權貨幣信用，為穩慎推進人民幣國際化創造有利條件。

世界黃金協會調查顯示，45%的受訪儲備管理者預計未來12個月增加黃金儲備，比例創歷史新高。王青說，接下來央行增持黃金仍是主要方向。

中國基金報提到，今年來國際金價震盪加劇，9月倫敦金與COMEX黃金同步下跌6.52%，大陸央行仍增持74萬盎司。路透指出，截至9月底，大陸黃金儲備價值3,235億2,000萬美元，低於8月底的3,500億8,000萬美元。

同時，大陸外匯存底規模有所下降。大陸外匯管理局昨天公布，截至9月底，大陸外匯存底為3兆4,003億美元，較8月底減少381億美元，降幅1.11%。外匯局表示，9月受全球宏觀經濟環境、主要經濟體貨幣政策等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格總體下跌，匯率折算及資產價格變化等因素影響，導致當月外匯存底規模下降。