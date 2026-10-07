歐中貿易談判前夕 中國官媒稱若歐盟推限制措施有工具反制

在歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）8日前往北京，與中方舉行貿易談判前夕，中國官媒發文稱，如歐方執意推出相關措施，中方必堅決予以回應；應對工具包括反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天以「中歐經貿，需要尋找更大的共識」為題發文，首先針對德國與法國5日致函歐盟執委會，呼籲歐盟建立新的貿易反制機制一事表示，「如歐方執意出台相關歧視性措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益」。

文章稱，目前，中方可以使用的工具，包括反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等。

文章引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院的官員周密稱，這些調查可以評估境外相關政策是否影響中國企業、是否形成不公平競爭，從而維護中國企業的正當權益，減少不公平政策及其外溢效應對中國產業造成的影響。

文章指出，歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫科維奇即將訪問北京，在這一節點試圖推出新的限制工具，「首先就削弱了中歐雙方的磋商氛圍」。加之，新工具可為歐方隨時追加限制預留空間，一旦持續推進，不但會進一步壓縮通過對話解決問題的空間，還會破壞雙方已經取得的談判成果。

文章說，今年6月，中歐已經建立貿易投資磋商機制，下設貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革四個工作領域。並質疑德法提出的新工具，解決的是歐盟如何更快、更容易地採取限制措施，「無助於解決這些本在推進中的問題」。

文章表示，現有磋商可以處理四類問題，首先是通過聯合監測機制，共同核對插混汽車、化工等行業的貿易流量；其次是通過價格承諾等方式處理電動汽車爭端，避免將摩擦擴大；第三是鼓勵中國企業在歐洲投資，同時確保中資企業獲得穩定、非歧視性的政策環境；第四是就關鍵物項建立更穩定的供應預期，同時解決中國企業在歐洲面臨的市場准入限制。

文章還說，「如果在雙方友好磋商期間，歐方隨時準備加碼，這不叫相向而行」，並稱「貿易不平衡是長期形成的結構性問題，依靠短期限制措施很難解決。雙方都需要保持戰略耐心」。