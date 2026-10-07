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不聽美企喊放慢？日媒：大陸AI開發仍在加速 9月推出16個新模型

中央社／ 台北7日電
大陸人工智慧公司「深度求索」所研發的大型語言模型與AI服務品牌DeepSeek。路透
大陸人工智慧公司「深度求索」所研發的大型語言模型與AI服務品牌DeepSeek。路透

儘管多名美國人工智慧（AI）企業領袖近日呼籲放緩AI研發腳步，但中國並無響應的跡象。日本經濟新聞彙整數據指，中國主要10家AI企業，在9月份就推出了16個新開發的模型

日經中文網今天報導，據日本經濟新聞彙整數據顯示，9月，包括DeepSeek、阿里巴巴集團、騰訊控股、小米等中國主要10家AI企業共推出16個模型。該統計僅包括新開發的模型，當中包括用於圖像和語音生成的模型，但不包括在其他公司模型基礎上進行改良的產品。

報導還指，在9月23日中國國家主席習近平抵達美國首都華盛頓當天，一個隱去企業名稱的AI模型「Space Bunny Alpha」上線。由於性能出色，該模型在美國OpenRouter平台上的使用量迅速增加。OpenRouter可根據需求靈活調用各種AI模型。

該模型被認為是中國AI新創企業MiniMax集團的新模型「MiniMax M3.1-Flash-Preview」的隱身版本。

儘管美國Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前呼籲放慢AI研發腳步，以更深入了解風險。但報導引述日本國立情報學研究所教授佐藤一郎認為，「中國重視利用AI推動產業和科學發展，不會放緩開發步伐」。

據AI評測網站BenchLM統計，今年7至9月，中國8家主要AI企業共推出20個大語言模型（LLM），而此前，在1至3月推出2個，4至6月也僅推出17個，整體來看，中國AI開發速度正在加快。相較之下，美國AI企業1至9月共推出59個模型，雖然比中國多50%，但從單月來看，中國已多次超過美國。

報導說，目前，中國企業正把重點放在參數規模較小、價格低廉且機動性更強的輕量版模型上。包括DeepSeek9月10日推出「V4.1-Flash」、智譜9月18日推出的「GLM-5.3-FlashX」，以及MiniMax的「MiniMaxM3.1-Flash-Preview」同樣屬於輕量版。阿里巴巴和小米也在9月推出了同類型產品。

隨著AI智慧體逐漸普及，其處理的Token數量較多，因此市場對低價模型的需求旺盛。

與此同時，中國企業也在開發高性能版本。阿里巴巴在9月22日宣布計劃開發參數規模達到5兆至10兆的「千問（Qwen）」AI模型，其8月發布的最新旗艦模型參數規模約為2.4兆。

報導引述美國調查公司Artificial Analysis的數據，在先進模型的性能比較中，美國企業仍領先於中國企業。但如果比較完成相同任務所需的成本，Anthropic最先進的模型成本約為DeepSeek和小米新模型的20至50倍。中美AI性能差距正在逐步縮小，而價格差距反而進一步擴大。

阿莫戴在提出AI威脅論的同時強調，中國在AI領域取得領先將構成「重大的國家安全風險」。他呼籲除了限制先進AI半導體出口外，還應打擊對美國AI進行非法「蒸餾」的行為。

報導說，雖然中國面臨半導體出口管制，但正逐步找到克服障礙的方法，科大訊飛和中國電信9月推出的模型，在訓練和推理環節均使用了中國國產半導體。華為也在加快AI半導體的推出速度。

報導指出，這並不意味著中國政府對AI風險論持輕視態度，美國調查公司晨星（Morningstar）的分析師Chelsey Tam指出，為了在不損害社會和政治穩定的情況下確保AI發展，中國有明確的動力推進安全保障。

Chelsey Tam認為，在與風險相伴的情況下，中美AI競爭預計仍將持續，美國將繼續開發最先進的模型和半導體，力求保持技術優勢；中國則將繼續提高半導體自主供應能力，以及有效應用AI模型的能力。

日媒 模型 DeepSeek 人工智慧

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