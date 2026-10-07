歐中貿易談判將登場 分析：若未達預期可能陷入局部衝突

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）8日至9日前往北京，與中方舉行貿易談判。有中國學者表示，若會談未達歐盟預期，中歐可能陷入「打打停停」的局部貿易衝突，在電動車、化工等領域的摩擦可能升級。

歐中貿易談判登場前，雙方近日已先隔空交鋒。德國商報（Handelsblatt）日前報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）預計在10月15日、16日歐盟峰會前提出共同文件，要求強化歐盟因應經濟脅迫的能力，包括推動建立新的貿易反制機制，必要時最快可在24小時內限制中國企業進入歐洲市場。

面對法德相關主張，中國商務部回應，希望法德「不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具」，並警告「避免以錯誤方式走錯誤道路並最終反噬自己」。

除了相關表態外，中國商務部3日宣布，即日起對歐盟進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。

在歐中貿易摩擦下，塞夫科維奇此次訪中與中方舉行貿易談判備受關注。法國國際廣播電台（RFI）形容為「最後的談判」。

新加坡聯合早報6日引述北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建表示，若北京會談未達歐盟預期，中歐「可能要碰一碰」，可能在電動車、化工、光伏（太陽光電）、鋼鐵等領域出現局部貿易衝突，但非全面貿易戰。

崔洪建表示，中歐可能形成「歐盟局部限制、中國精準反制、雙方承壓後重啟談判、再評估是否升級」的「打打停停」循環。中國可能會根據歐盟限制領域及不同成員國對中國市場的依賴程度，選擇反制目標，如農產品、葡萄酒；而稀土等戰略性原材料則屬於「更強的後手」，不會輕易動用。

崔洪建表示，中國經歷中美貿易摩擦後對自身反制能力更有信心，但若美國和歐盟兩個主要發達經濟體市場同時收緊，部分轉向歐洲的中國產能也將面臨調整壓力。

德國「墨卡托中國研究中心」（MERICS）客座研究員戈雷希（Esther Goreichy）表示，法德提案第一階段是更快、更系統地動用歐盟現有貿易防禦工具，之後還可能建立降低供應鏈單一依賴的「多元化工具」，以及針對「系統性市場扭曲」的新工具。

戈雷希認為，法德作為歐盟兩大經濟體公開支持歐盟執委會處理全球貿易失衡的議程，將賦予歐盟執委會更大的政治授權；法德希望與中國在市場准入、產能過剩、補貼和匯率等問題上取得實際成果。