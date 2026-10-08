香港 再獲評全球最自由經濟體

加拿大菲沙研究所六日發布《世界經濟自由度二○二六年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在五個評估大項中，香港「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」則維持全球第二。

港府發言人表示，報告再次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前全球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫下，香港將堅定維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。

港府發言人稱，香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」，一方面便捷連通大陸與國際市場，另一方面繼續實行中英語並行的普通法，擁有與國際最佳標準無縫對接的金融、航運、貿易和專業服務，讓香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能充分發揮。

港府發言人提到，去年香港有超過一點一萬家母公司在海外及大陸的駐港公司，比二○二四年上升百分之十一，創歷史新高。港府於二○二二年成立引進重點企業辦公室，至今已成功引進逾一二○間重點企業。今年前八個月，投資推廣署亦協助約五二○間大陸和海外企業在港開設或擴展業務。

另外，各項人才入境計畫自二○二二年底至今年八月，已收到逾六十七萬件申請、批准逾四十七萬件，其中超過卅一萬人來港。過去一年，香港新股集資額、銀行存款、資產和財富管理業管理的資產等均有可觀增長。