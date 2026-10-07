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疫情期間都不如！陸國慶檔期電影票房低迷 恐創12年來新低

中央社／ 台北7日電
今天是中國「十一」連假最後一天，今年中國國慶檔期的電影票房，截至7日突破人民幣11億元（約新台幣51.7億元）。中新社
今天是中國「十一」連假最後一天，今年中國國慶檔期的電影票房，截至7日突破人民幣11億元（約新台幣51.7億元）。中新社

今天是中國「十一」連假最後一天，據平台數據顯示，今年中國國慶檔期的電影票房，截至7日突破人民幣11億元（約新台幣51.7億元），甚至低於2022年疫情時的國慶電影票房14.96億元，恐創近12年來最低。

新華社報導，根據平台數據，2026年國慶檔（1日至7日），含預售電影總票房突破11億元。

報導指出，今年中國國慶檔期，國產影片構成檔期主力，多部進口大片同步上映，包括合家歡、動畫、刑偵懸疑、溫情喜劇、現實題材等多種類型。

根據票房統計平台「貓眼專業版」的資料，截至7日晚間6時左右，國慶檔新片票房榜依序為懸疑片「神探之痕跡」的4.17億元、喜劇「什麼意思夫婦」的2.41億元、美國恐怖片「生化危機（台灣稱惡靈古堡）：爆發夜」的1.65億元、動畫電影「小豬佩奇：完美假期」的6176萬元、犯罪動作片「重生2」的4401萬元。

今年中國國慶檔期電影票房低迷，恐還低於2022年疫情期間的14.96億元，並創2014年來新低。2023年疫情過後，國慶檔期電影票房回升至27.34億元，此後一路下滑，2024年為21.04億元、2025年為18.35億元。在全盛時期的2019年，中國國慶檔期電影票房曾高達44.66億元。

新華社另一則報導指出，今年以來，中國電影產業正加速從「票房經濟」向「票根經濟」、從「觀影消費」向「多元業態消費」轉變，部分地區將電影與文旅活動結合，憑景區門票觀影打8折。

國慶 票房 人民幣

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