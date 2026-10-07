陸祭車補政策…十一長假看車人潮爆滿 消費者普遍理性比價

中國大陸多個地方政府9月加碼推出購車補助，十一長假期間，上海的新能源車門市可看到攜家帶眷看車的消費者變多。不過看車雖多，但消費者比價較以往理性，有陸媒報導，截至目前「訂單轉化仍存在周期」。

中國今年的購車補助分成兩層：基礎版的全國一致基礎補貼加上地方政府補貼。首購和以舊換新都可在今年下半年享有對應的全國性補助；地方政府則陸續在9月推出專項補助。

特斯拉賽博無人駕駛電動車（Tesla Cybercab）9月在上海展出，儘管有新車展帶動人潮，當時排隊看新車拍照的民眾絡繹不絕，但特展樓上的幾家汽車門市，店員比買車的消費者多。

這次十一假期，在購車補助和車商推出限時促銷活動帶動下，門市看車消費者明顯增加。但看車不等於就會買車。

證券時報報導，不過訂單轉化仍存在周期。銷售人員表示，大部分客戶是衝著補貼過來的，當下消費者普遍比價理性，會走訪多家門市對比報價、核對補貼申領條件。

有銷售經理說，部分熱門新車訂車要等數周，也影響即時成交。「最怕客戶看好之後要長時間等交付，其他品牌如果有現車，很容易把訂單搶走」。

報導引述中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會，CPCA）分析，9月乘用車市場進入傳統銷售旺季。往年是大盤普漲，首購、換購一起釋放，燃油車、新能源車都能分到增量；今年是存量博弈，此消彼長，增量集中在新能源車。