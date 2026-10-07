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香港蟬聯全球最自由經濟體 「國際貿易自由」續居第一

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
加拿大菲沙研究所6日發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在5個評估大項中，香港「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」則維持全球第2。中新社
加拿大菲沙研究所6日發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在5個評估大項中，香港「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」則維持全球第2。中新社

加拿大菲沙研究所6日發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在5個評估大項中，香港「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」則維持全球第2。

據香港特區政府新聞公報，港府發言人表示，報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前環球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫的背景下，香港將堅定維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。

港府發言人稱，香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」，一方面便捷連通大陸與國際市場，另一方面繼續實行中英語並行的普通法，擁有與國際最佳標準無縫對接的金融、航運、貿易和專業服務，讓香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能充分發揮。

港府發言人提到，去年香港有超過1.1萬家母公司在海外及大陸的駐港公司，比2024年上升11%，創歷史新高。政府於2022年成立引進重點企業辦公室，至今已成功引進逾120間重點企業。今年前8個月，投資推廣署亦協助約520間大陸和海外企業在港開設或擴展業務。

吸引人才方面，各項人才入境計畫自2022年底至今年8月，已收到逾67萬宗申請、批准逾47萬宗，其中超過31萬人來港。過去一年，本港新股集資額、銀行存款、資產和財富管理業管理的資產等均錄得可觀增長。

發言人表示，行政長官上月公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》及2026年《施政報告》。《香港第一個五年規劃》指，將堅持奉行自由開放的經濟體系，資金、貨物、人員、資訊自由流動，進一步提升「四中心、一高地」的角色和功能，加快推進北部都會區建設。

自由度 港府 香港

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