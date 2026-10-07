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連降3次後又漲！大陸國內航線燃油附加費10月10日起調升

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國內航線燃油附加費10月10日起再度上調。圖為中國國航C909客機。圖／取自中國國航公眾號
大陸國內航線燃油附加費10月10日起再度上調。圖為中國國航C909客機。圖／取自中國國航公眾號

大陸國內航線燃油附加費將再度上調。吉祥航空旗下九元航空6日公告，自10月10日起調整大陸國內航線旅客運輸燃油附加費收取標準，800公里（含）以下航段每名成人旅客收取人民幣50元（約新台幣238元），800公里以上航段收取90元（約新台幣428元），較此前分別上漲10元及20元（約新台幣48元及95元）。

澎湃新聞報導，兒童以及按大陸民航局規定享有成人公布普通票價5折優惠的殘疾軍人和傷殘人民警察旅客，燃油附加費減半收取，即800公里（含）以下航段每人收取20元（人民幣，下同），800公里以上航段收取40元。按成人普通票價1折購票的嬰兒旅客則免收燃油附加費。

報導指，目前大陸各航空公司國內航線燃油附加費均採統一價格，這意味著10月10日起將普遍調漲。航空業相關人士此前表示，大陸國內航線燃油附加費採與航空煤油價格連動機制，受油價波動影響，各航空公司會相應調整。

報導提及，大陸航空公司自2022年2月5日起恢復徵收國內航線燃油附加費，最初分為10元及20元兩檔。2022年7月5日再度調漲後，曾升至100元及200元，創2000年開始徵收燃油附加費以來最高標準。

航空燃油是航空公司主要營運成本之一，通常占比超過3成。報導稱，今年3月中旬，受中東地緣衝突影響，國際油價及航空燃油成本大幅上漲，多家大陸航空公司相繼上調國際航線燃油附加費。

今年4月5日起銷售的大陸國內航線機票，燃油附加費曾大幅調升，800公里（含）以下航段由10元漲至60元，800公里以上由20元漲至120元；5月16日起又分別調升至90元及170元。

不過，兩輪調漲後，大陸國內航線燃油附加費在6月5日、7月5日及8月5日連續3次下調。10月10日起將再度轉為上調，調整後800公里（含）以下航段為50元，800公里以上航段為90元。

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