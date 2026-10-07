清北AI博士年薪衝數百萬人民幣 陸業界：是這時代最值錢的人

人工智慧浪潮下，大陸頂尖高校畢業生薪酬持續攀升。陸媒報導，北京大學、清華大學頂級實驗室的博士畢業生，如果進入科技大廠的大模型研發項目，年薪已可達數百萬元人民幣，部分畢業生的整體薪酬甚至更高。人工智慧新創企業創辦人王浩（化名）說，「大模型現在是最值錢的賽道，而他們是這個時代最值錢的人。」

第一財經報導，近日數位熟悉北京大學博士就業情況的人士透露，人工智慧相關專業博士生畢業後，第1年的薪資達到數百萬元人民幣已「不鮮見」，一些畢業生的打包薪資甚至可以更高。

王浩表示，「北大和清華頂級實驗室畢業博士生，如果進入科技大廠的模型研發項目年薪可達數百萬。」他並介紹，這裡所說的博士年薪，既包括現金收入，也包括股票和期權等激勵計畫。與此同時，一些北京大學碩士畢業生的日薪也達到數千元人民幣。

報導指，目前能為北大、清華畢業生提供頂尖薪資的企業，包括阿里巴巴、字節跳動等大廠。其中，字節跳動2026屆「Top Seed」大模型頂尖人才校招計畫，計畫招募約30名優秀博士生，專注於大語言模型、機器學習演算法與系統等前沿人工智慧領域。字節跳動希望透過這項計畫，「找到大模型領域前5%的人，做95%的人做不到的事」。

騰訊則推出面向全球頂尖技術人才的「青雲計畫」，為畢業生提供客製化培養方案、核心業務工作機會，以及「極具競爭力的薪酬」。網路流傳的「青雲計畫」薪資標準為「100萬至300萬元人民幣以上（約新台幣475萬至1,425萬元以上），薪資上不封頂」。

北京大學國際機器學習研究中心助理教授楊靈表示，「北大的人才資源密集，本科生碩士生博士生都是非常寶貴的人才資源，發展AI最需要的也是這些最年輕的人才。」這些人才可能來自計算機學院、智能學院、交叉學院、數學學院，甚至工學院、醫學院。

至於科技大廠為何願意開出數百萬元人民幣年薪搶人？王浩以阿里巴巴大模型「千問」為例指出，其持有的數十萬張算力卡意味著近100億美元投入，如果1名博士畢業生能幫助項目優化晶片使用效率，數百萬元人民幣年薪相較之下便不算昂貴。

王浩說，「大模型現在是最值錢的賽道，而他們是這個時代最值錢的人。」

不過，楊靈說，「現在很多清北的博士生，甚至會直接去（科技大廠）做核心的任務，直接把上一代的科技人才替代掉。這個也是非常危險的。你現在進去做核心任務，過2年有更聰明的人進來把你替代掉。」

楊靈判斷，5年之後，人工智慧人才不會像今天這麼緊缺，一方面是高校人才供給會愈來愈多，而且模型廠商也會自己培養起一批人才；另一方面，產業發展也可能遇到天花板，對人才的需求不會一直膨脹下去。