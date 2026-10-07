華為：AI晶片三年後供需平衡 堅持走NPO路線 推動產業標準

大陸十一長假，重慶朝天門碼頭遊人如織，「兩江遊」、「三峽遊」遊輪火爆，重慶遊輪經濟逐漸興旺，其中，入境遊日漸成為重慶遊輪經濟發展的重要助力。 中新社報導，據重慶航運交易所介紹，二○二六年至今，長江遊輪入境遊客已逾十萬人次。重慶冠達世紀遊輪介紹，其常態化運營的重慶至上海航線，入境遊客占比達百分之七十。世紀遊輪有關負責人說，境外客源主要來自北美、歐洲和東南亞三大區域。據其調查，各地客群需求各有側重，北美客群注重產品品質和服務細節，對岸上體驗的文化深度有較高要求；歐洲客群關注航程的文化內涵和船上設施的舒適度；東南亞客群更看重性價比和家庭友好型設施。

2026-10-07 04:50