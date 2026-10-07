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華為：AI晶片三年後供需平衡 堅持走NPO路線 推動產業標準
華為輪值董事長徐直軍表示，全球AI晶片供不應求，供需平衡恐要等到2029年，中國大陸可能更慢。此外，面對光通信演進，他稱NPO（近封裝光學）在相當長時間內都是最佳選擇，華為很早就達成共識做NPO，沒做CPO（共同封裝光學）。
徐直軍日前表示，目前自主研發的AI計算晶片與基礎設施品牌昇騰（Ascend）遠不能滿足大陸市場需求，因此沒有全面拓展海外市場計畫。在大陸市場占有率方面，若從華為能夠統計到的數據看，昇騰應該已超輝達。
他並指，華為下世代AI加速晶片昇騰950DT預計年底或明年初量產。
徐直軍指出，相較CPO方案，NPO成本可降低接近40%；此外，若光引擎發生故障，也不會讓整個AI晶片一起報廢。他強調，CPO與NPO並非誰取代誰，而是工程、成本、產業鏈及維護等因素間的選擇；華為則將堅持NPO路線，並推動產業標準。
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