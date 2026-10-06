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伊朗原油供應減少 中國大陸獨立煉廠轉向伊拉克、卡達採購

中央社／ 台北6日電

路透社報導，隨著其他海灣產油國經由荷莫茲海峽出口的原油數量回升，中國的獨立煉廠已加大採購伊拉克和卡達原油，以彌補伊朗原油供應減少造成的缺口。

路透社6日報導，近年來中國的獨立煉廠高度依賴受制裁國家，尤其是伊朗的折價原油。但美國於7月重新對伊朗船運實施海上封鎖，導致伊朗原油供應減少。

根據海事追蹤公司Kpler的數據，9月中國從伊朗進口的原油量比去年同期幾乎減半，降至每天59萬桶，創下自2023年1月以來最低水準。

報導表示，因其他海灣產油國經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的出口原油數量回升，中國的獨立煉廠轉向這些國家採購原油。

據3位知情交易員透露，中國的煉油廠購入至少1200萬桶伊拉克和卡達原油，這些原油的交貨期為10月和11月。其中一位交易員估計，總採購量達到1500萬至2000萬桶之間。

一位交易員形容，由於伊拉克原油供應充足且交貨迅速，已成為中國獨立煉廠的採購新標竿。

報導又表示，中國的買家在8月下旬至9月上旬期間，也購入超過2000萬桶來自西非、加拿大和哥倫比亞的原油。

伊朗 伊拉克 原油

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