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月之暗面估值衝1.6兆元 拚明年首季在港IPO

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

據彭博報導，大陸AI新創企業月之暗面已完成最後一輪私募融資，估值約為500億美元（約新台幣1.6兆元），正朝著明年第1季在香港進行首次公開招股（IPO）邁進。

知情人士表示，月之暗面已開始作準備工作，最快將於本月啟動IPO早期「摸底會議」，以評估投資者意圖。此前市場消息指稱，該公司考慮透過此次IPO籌集最多50億美元。

月之暗面是中國大陸AI領域最耀眼的明星企業之一。今年7月，隨著Kimi K3的發布，公司一舉登上全球舞台。這款開放模型在一些指標上幾乎可以與OpenAI和Anthropic等公司的領先平台一較高下。

月之暗面總裁張予彤7月18日在社交媒體披露，K3模型發布後企業ARR（年度經常性收入）有了數倍的快速增長。

Kimi K3 大陸 香港

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