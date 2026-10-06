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法德促歐盟強化貿易防禦 陸商務部：勿鼓動歐盟使用保護主義工具

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
歐盟執委會總部。歐新社
歐盟執委會總部。歐新社

法國、德國近日向歐盟委員會提交非正式文件，要求歐盟強化使用貿易防禦措施，並推出多項新的貿易保護工具。大陸商務部6日晚間回應稱，保護主義提升不了競爭力，脫鉤斷鏈只會損人不利己，並喊話法德不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具，更不要將經貿問題政治化和泛安全化。

據央視報導，大陸商務部新聞發言人6日晚間就法德要求歐盟強化貿易防禦等保護主義工具答記者問。有媒體詢問，據報法國和德國5日向歐盟委員會提交非正式文件，要求歐盟強化使用貿易防禦措施，並推出多項保護主義新工具。請問中方對此有何評論？

大陸商務部發言人回應，中方注意到有關報導。中方始終認為，「相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作才是發展的正道」。

發言人稱，「保護主義提升不了競爭力，脫鉤斷鏈只會損人不利己」。希望法國和德國作為全球重要經濟體，能夠堅持開放合作和自由貿易，遵守世貿規則。

發言人強調，「不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具，更不要將經貿問題政治化和泛安全化，避免以錯誤方式走錯誤道路並最終反噬自己」。

彭博此前報導，德國和法國正敦促賦予歐盟新的權限，使歐盟能夠在中國大陸或其他國家擾亂貿易關係穩定時，切斷其進入歐盟單一市場的渠道。

法德聯名信寫道，「我們需要讓歐盟委員會掌握一項可信的工具，以便作出果斷且系統性的回應。」信中建議採取「強有力的措施，必要時甚至可立即切斷相關國家進入歐盟內部市場的渠道」。

此外，信中還呼籲建立一項機制，迫使歐洲降低供應鏈對外國的各種依賴，並更積極調查化工、塑料和混合動力汽車等整個行業，是否正面臨來自受到高額補貼的進口產品的不公平競爭。德國官員表示，這項限制市場准入的工具，應被視為在與中國大陸等國家爆發全面貿易戰時使用的「第二擊」武器。

彭博稱，儘管信中沒有明確點名中國大陸，但歐盟正在研究如何重新平衡與中國大陸的貿易關係。

大陸商務部 歐盟

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