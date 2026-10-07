電動車救星 移動充電站

大陸十一黃金周假期多個高速公路湧入龐大車流，導致高速公路服務區充電樁大排長龍，許多車主為了充電一等就是五小時以上。為此，安徽、江蘇等地近日出現巨型「移動充電站」，即一輛重型卡車上搭載大容量儲能設備，可同時為八輛電動車充電。

央視新聞報導，江蘇徐州彭城服務區出現一輛「補能卡車」可儲存約三千度電，能給八十輛車充電。「極目新聞」報導，一個服務區的工作人員表示，臨時增加重型卡車移動充電站，是為緩解服務區的充電壓力。

該移動充電站品牌的客服工作人員表示，這種重型卡車已部署在安徽和江蘇八個服務區，設備可同時為八輛電動車提供快充服務。充電費用參照當地充電樁價格調整，一度電人民幣自一點二八元至一點六五元不等。」

大陸電動汽車日益普及後，長假期間長途自駕出遊的大陸民眾除擔心塞車，還要克服「電量焦慮」。有車主要排隊五個小時，才用上高速公路服務區的充電樁，為減少車主等候時間，充電至百分之八十時一律被停止充電。