金價跌 十一長假現搶買

大陸十一長假期間，深圳水貝國際黃金交易中心人山人海，大陸各地的遊客湧入，多個黃金市場被擠爆。國際金價近期回調至相對低位，水貝金價較品牌店每克便宜約人民幣二百元，引爆一波「抄底潮」。有商家表示，相比平時周末，十一假期期間黃金飾品日銷售量增長了一至兩倍，部分熱門款式更出現斷貨。

據香港文匯網，五日倫敦現貨金在每盎司四千一百五十美元上下波動，處於相對低位。不少大陸民眾趁機前往深圳多個國際黃金珠寶交易中心，其中婚慶和自用剛需成為消費主力。鼎禎黃金負責人表示，近幾日每天銷售黃金飾品約二百至三百克，較平時增長一、兩倍。

與首飾櫃枱的火爆形成鮮明對比，投資金條區域冷清許多。有業者坦言：「金條賣不動了，銀條更是無人問津。今年初很多人高位搶購，虧損了兩、三成甚至更多，現在投資者謹慎多了。」

報導稱，滙豐對黃金的長期走勢仍持積極態度，維持二○二八年五千二百美元及二○二九年五千三百美元的預期。