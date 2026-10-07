德陽 線圈盒批量件發運

九月廿七日，四川省德陽市，世界首個緊湊型聚變能實驗裝置（ＢＥＳＴ）專案ＴＦ線圈盒批量件正式發運。至此，由國機重裝研製的八件ＴＦ線圈盒批量件全部完成製造總裝、順利發運，標誌著大陸聚變裝備向自主可控邁出重要一步。

可控核聚變被稱為人類終極能源，被譽為「人造太陽」。ＢＥＳＴ全稱燃燒等離子體實驗超導托卡馬克，由大陸中科院等離子體物理研究所主導設計、聚變新能（安徽）有限公司承建，承擔著填補聚變研究從「實驗堆」到「示範堆」工程化空白的重任。

ＴＦ線圈盒是裝置超導磁體系統的核心部件，需要在超低溫、超強磁場、極高應力下長期運行，對材料與製造工藝有著嚴苛要求。國機重裝攻克了一系列極限製造難題，用時十四個月完成全部八件線圈盒生產，將支撐ＢＥＳＴ專案建設，助力可控核聚變發展，帶動上下游產業鏈升級。

據瞭解，國機重裝還與中科院等離子體物理研究所簽訂了ＢＥＳＴ專案遮罩塊批量製造合同，雙方合作由單點突破走向系統共生。

目前，國機重裝已經全面掌握從原材料研製到試驗裝配的全流程核心製造技術，打通聚變堆關鍵核心部件工程化製造鏈路。企業負責人表示，未來將持續開展聯合技術攻關，突破更多聚變裝備製造關鍵技術，推動聚變能加快從實驗室走向商業化應用。