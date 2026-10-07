寵物經濟 上門 餵養訂單升3倍

大陸「十一」長假期間多人出遊，家中寵物無人看管，有家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間按周增長逾百分之三百。

央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從一日排到八日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收一百至二百元人民幣。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費三十元左右，小長假可賺一千元左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上周增長逾百分之三百。

除了上門餵養外，也有些人會將寵物託管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南鄭州的寵物托管師王志偉表示，每逢假期，寵物托管需求旺盛。

二○二六年中國寵物行業白皮書顯示，二○二五年中國大陸城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破三一二六億元，寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。