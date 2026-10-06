李嘉誠家族擴張加拿大能源版圖 豪擲千億收購加拿大石油公司

長和與李嘉誠家族作為單一最大股東、持股約30%的加拿大能源公司Cenovus Energy在5日宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation，進一步鞏固其在全球核心油砂產區的地位。意味李嘉誠家族在加拿大能源領域版圖再度擴張。

中國基金報報導，據協議，Cenovus將以每股12加元收購Athabasca全部已發行股份，較後者10月2日收盤價存在約13%的溢價。交易採用現金加股份的混合支付方式，現金部分佔比在65%至75%之間，上限為43億加元；股份部分上限為4400萬股Cenovus股票，按公告時股價估算約合35%的作價。

兩家公司的董事會已一致批准該交易，尚需獲得Athabasca股東批准及加拿大監管機構審批，預計於2026年12月完成交割。

Cenovus總裁兼首席執行官Jon McKenzie表示，該交易鞏固公司在全球首要產油區之一的地位，是Cenovus油砂戰略的自然延伸。Athabasca的高品質、長壽命資產與他們的投資組合高度契合，提供了明確的機會來發揮其規模優勢和運營專長。

Athabasca的核心資產Leismer和Corner項目位於阿爾伯塔省北部，毗鄰Cenovus現有的Christina Lake、May River及Thornbury熱採作業區。Athabasca目前日產量約為4.5萬桶油當量，其已探明及概算儲量壽命超過75年。Cenovus預計，通過應用其蒸汽輔助重力洩油（SAGD）運營模式，有望在2032年前將Athabasca熱採產量提升至每日11.5萬桶。

李嘉誠家族在1986年12月通過和記黃埔以32億港元收購當時陷入困境的赫斯基能源（Husky Energy）52%股權，當時國際油價僅約每桶11美元。這筆交易後來被李嘉誠本人譽為「一生中最傑出的投資之一」。在經過李嘉誠家族30年經營，赫斯基能源逐步成長為加拿大最大的綜合性能源公司之一，但在2020年油價暴跌期間，赫斯基能源股價從高點下跌超過90%，當年10月，Cenovus以全股票方式收購赫斯基能源。