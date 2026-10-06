快訊

61歲日男退休想先躺一個月！妻馬上遞出一張清單 他看完忍不住笑了

蔡康永捲政治風暴恐影響「康熙」合體？幕後推手曝真實進度

聽新聞
0:00 / 0:00

李嘉誠家族擴張加拿大能源版圖 豪擲千億收購加拿大石油公司

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社
長和與李嘉誠家族作為單一最大股東的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation。新華社

長和與李嘉誠家族作為單一最大股東、持股約30%的加拿大能源公司Cenovus Energy在5日宣布，將以約57億加元（約新台幣1,269億元）的企業價值收購加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation，進一步鞏固其在全球核心油砂產區的地位。意味李嘉誠家族在加拿大能源領域版圖再度擴張。

中國基金報報導，據協議，Cenovus將以每股12加元收購Athabasca全部已發行股份，較後者10月2日收盤價存在約13%的溢價。交易採用現金加股份的混合支付方式，現金部分佔比在65%至75%之間，上限為43億加元；股份部分上限為4400萬股Cenovus股票，按公告時股價估算約合35%的作價。

兩家公司的董事會已一致批准該交易，尚需獲得Athabasca股東批准及加拿大監管機構審批，預計於2026年12月完成交割。

Cenovus總裁兼首席執行官Jon McKenzie表示，該交易鞏固公司在全球首要產油區之一的地位，是Cenovus油砂戰略的自然延伸。Athabasca的高品質、長壽命資產與他們的投資組合高度契合，提供了明確的機會來發揮其規模優勢和運營專長。

Athabasca的核心資產Leismer和Corner項目位於阿爾伯塔省北部，毗鄰Cenovus現有的Christina Lake、May River及Thornbury熱採作業區。Athabasca目前日產量約為4.5萬桶油當量，其已探明及概算儲量壽命超過75年。Cenovus預計，通過應用其蒸汽輔助重力洩油（SAGD）運營模式，有望在2032年前將Athabasca熱採產量提升至每日11.5萬桶。

李嘉誠家族在1986年12月通過和記黃埔以32億港元收購當時陷入困境的赫斯基能源（Husky Energy）52%股權，當時國際油價僅約每桶11美元。這筆交易後來被李嘉誠本人譽為「一生中最傑出的投資之一」。在經過李嘉誠家族30年經營，赫斯基能源逐步成長為加拿大最大的綜合性能源公司之一，但在2020年油價暴跌期間，赫斯基能源股價從高點下跌超過90%，當年10月，Cenovus以全股票方式收購赫斯基能源。

李嘉誠 加拿大 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

押注低價能源股五年後被收購 這檔基金當年買價翻逾66倍

AI獲利成長期待加油價下跌 輝達、台積電ADR、那斯達克同創新高

意外！沙國降銷往亞洲油價

施耐德砸重金攻資料中心

相關新聞

「中國是重要的鄰國」 日相推互惠關係 日企卻加速撤離

日本首相高市早苗一方面釋出改善中日關係訊號，另一方面，日本企業撤離中國的速度卻創下新高。高市5日在國會演說表示，中國是「重要的鄰國」，將推進中日戰略互惠關係；最新調查則顯示，過去2年已有4137家日企完全撤離中國。

人形機器人在賣場「導購」業績如何？有門市平均業績增加39%

大陸的人形機器人是「好看頭」還是真的能幫人類分憂解勞？能在第一線服務業工作嗎？陸媒報導，9月28日起，有100台「智元靈犀X2」機器人「愛寶」陸續進入大陸100家廚具品牌「愛仕達」線下門市當導購，每天營業10小時，3天試營業結束，機器人累計銷售額約223萬元（人民幣，單位下同），百家門店銷售業績平均增長39%。

陸寵物經濟夯 「十一」長假上門餵養訂單升3倍

不少大陸民眾趁著「十一」長假出遊，卻面臨家中寵物無人看管的問題。有家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間按周增長逾300%，

金價下跌 大陸民眾「十一」假期再現搶買黃金潮

大陸十一長假期間，深圳水貝國際黃金交易中心人山人海，全國各地的遊客拖着行李箱紮堆湧入，多個黃金市場被擠爆。國際金價近期回調至相對低位，水貝金價較品牌店每克便宜約人民幣200元，引爆一波「抄底潮」。有商家表示，相比平時周末，十一假期期間黃金飾品日銷售量增長了一至兩倍，部分熱門款式更出現斷貨。

大陸AI企業「月之暗面」傳明年初赴港上市 市值約達500億美元

據彭博報導，中國大陸人工智慧（AI）公司「月之暗面」已完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並正推進明年第一季在香港進行首次公開募股（IPO）。公司也已開始為了解投資者意向做準備，最快本月起與投資者進行初步會談。知情人士此前稱，該公司考慮IPO募資至多50億美元。

大陸十一長假電動車的救星：巨型行動「充電寶」

十一黃金周假期，大陸高速公路迎來出行高峰，多個高速公路服務區充電樁滿負荷運作，許多車主為了充電一等就是五小時以上。為此，安徽、江蘇等地近日出現巨型「移動充電站」，即一輛重型卡車上搭載大容量儲能設備，可同時為八輛電動車充電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。