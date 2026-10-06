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中美科技戰下....雙方在RISC-V領域展開前所未有力度合作

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
儘管中美在半導體技術領域競爭激烈，但跨境技術合作在某些領域仍在繼續，比如RISC-V領域。示意圖。路透
儘管中美在半導體技術領域競爭激烈，但跨境技術合作在某些領域仍在繼續，比如RISC-V領域。示意圖。路透

港媒南華早報報導，被美國格羅方德收購的智慧財產權供應商MIPS首席技術官Yankin Tanurhan日前表示，公司正與中國企業緊密合作，共同推進RISC-V標準化工作。顯示儘管中美在半導體技術領域競爭激烈，但跨境技術合作在某些領域仍在繼續。

MIPS是一家以RISC-V處理器IP為核心的公司，其在2025年被格羅方德收購後，2026年格羅方德又把新思科技（Synopsys）的ARC處理器IP業務併入MIPS，經整合後，MIPS自稱已成為全球第一大RISC-V IP供應商、全球第二大處理器IP供應商，僅次於Arm。

報導指出，Yankin Tanurhan在9月於上海舉行的一場媒體簡報會上表示，公司正「與中國緊密合作」推動 RISC-V 的標準化工作。報導甚至表示MIPS以「前所未有的力度」（at an unprecedented level）展開合作。

Yankin Tanurhan表示，該努力是RISC-V國際基金會（RISC-V International）更廣泛倡議的一部分，旨在團結全球參與者，包括美國、歐洲和中國的企業實體以及學術界，共同對從人工智能到微控制器和數據中心服務器等一系列技術進行標準化。

據RISC-V國際基金會公開名錄，基金會機構會員來自全球37個國家，中美是參與度最高的兩個國家，分別擁有89名和87名會員，合計佔機構會員總數的42%。在最高級別的高級會員中，中國佔50%，美國佔38%。

RISC-V的市佔正快速攀升。快科技報導，中國工程院院士倪光南在2026玄鐵RISC-V生態大會上披露，RISC-V已正式佔據全球處理器市場25%的份額。

有觀點認為，RISC-V的開放屬性是合作得以持續的根本原因。與x86和ARM不同，RISC-V不受任何單一企業的專利授權約束，任何國家的企業都可以自由使用並貢獻代碼。這也是中國將其視為晶片自主化重要路徑的原因之一。

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