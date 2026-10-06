智譜GLM-5.3在亞馬遜上架 開啟海外收入分成合作模式

亞馬遜雲科技（AWS）旗下大模型服務平台Amazon Bedrock在6日官宣接入智譜GLM-5.3，AWS基於模型調用量與智譜進行收入分成。智譜近期與多家海外雲廠商落地收入分成合作模式，此前智譜曾透露計劃通過海外雲平台收入分成增加一條具有規模潛力的商業路徑。

GLM-5.3是智譜的旗艦級開放權重模型，採用MoE架構，總參數量744B，每Token激活約40B，支持最高100萬Token上下文。

在大陸國內方面，智譜也已與阿里雲百煉平台等頭部雲廠商簽署類似分成協議，華為雲已上架GLM-5.3，並就類似合作達成意向，形成貫通國內外的分成體系。

事實上，全球知名模型如Anthropic的Claude早就通過 AWS Bedrock、Google Cloud 等雲平台分銷。據市場披露，2025年Anthropic約47%的銷售額來自Amazon和Google雲平台，對應約21.6億美元，兩家雲廠商合計收取約3.51億美元分銷費。 智譜這次把同樣的「模型上架 + 調用分成」模式帶到了AWS。

然而，第一財經報導，海外雲分銷對開源模型平台而言，雖然是商業機會，但存在挑戰。作為開放權重模型，企業既可以通過AWS等雲平台按調用量付費，也可以獲得模型後自行部署。模型開放程度越高，生態擴張越快，但潛在的自部署也可能分流雲API調用收入。同時，海外企業對數據安全、合規、模型責任及供應鏈穩定性的要求，也可能影響模型的大規模生產部署。

智譜財報顯示，2026上半年營業總收入人民幣9.54億元，年增長399.7%；虧損人民幣20.71 億元，年增虧損收窄12.1%。智譜在9月宣布完成約50億美元融資，包括約20億美元股份配售及約 30 億美元可轉債發行，融資主要用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級。