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陸寵物經濟夯 「十一」長假上門餵養訂單升3倍

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸寵物經濟夯，「十一」長假上門餵養訂單升三倍。中新社
大陸寵物經濟夯，「十一」長假上門餵養訂單升三倍。中新社

不少大陸民眾趁著「十一」長假出遊，卻面臨家中寵物無人看管的問題。有家政平台數據顯示，寵物上門餵養服務訂單量在這段期間按周增長逾300%，

央視財經報導，今年「十一」長假期間，寵物上門餵養訂單明顯增多，家政服務人員王九花表示，她的服務檔期從1日排到8日，幾乎全是寵物餵養訂單。上門餵養的對象包括貓、狗、烏龜、鳥、兔子等常見寵物，服務內容涵蓋餵食、陪伴、散步等，每天可增收人民幣100至200元人民幣。

還有家政服務人員表示，「十一」長假期間工作已經排滿，幾乎都是寵物餵養訂單。另有兼職餵養員稱，餵養寵物每單收費人民幣30元左右，小長假可賺1,000元左右。

家政平台數據顯示「十一」長假期間，家政服務訂單中，漲幅最明顯的是寵物上門服務訂單，較上周增長逾300%。

除上門餵養，也有些人會將寵物託管。據中新經緯報導，「十一」長假期間相關服務成長兩倍，已經「爆單」了。河南鄭州的寵物托管師王志偉表示，每逢假期，寵物托管需求旺盛。

2026年中國寵物行業白皮書顯示，2025年中國大陸城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破人民幣3,126億元，寵物經濟盛行成為年輕人創業新風口，還催生寵物托管師、寵物營養師、寵物髮型師等新職業，也成為帶動內需的新消費型態。

寵物 烏龜 央視

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