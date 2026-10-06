中國智庫學者專文：擴大內需仍需公共投資挑大梁

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌近日發表署名文章表示，擴大內需關鍵是用外部引導力量，打破負向迴圈，公共投資是幫助勞動者收入和消費增長效果最顯著的藥方。

海內外關注中國經濟與投資走勢，中新網所屬、主打宏觀經濟與政策領域的品牌「三里河」，在十一長假期間推出專家系列解讀文章，直言是回應市場關切。

張斌在署名文章「擴大內需仍需公共投資挑大梁」中指出，擴大內需的關鍵是要用強有力的外部力量，打破收入、支出、預期和信貸之間的負向迴圈。中國過去的經驗，行之有效的辦法是通過擴大政府公共投資，在短期內大幅提高企業和居民收入，打破負向迴圈，讓市場重新恢復到正常軌道。

文章指出，時至今日，公共投資依然大有可為。以舉債方式增加公共投資不會放大債務風險，運用得當反而會降低債務風險。

張斌進一步解析，內需不足環境下，企業、居民、政府的收入增長放緩，都節省開支。這樣就容易形成負向迴圈：每個主體都節省開支，對應的是全社會收入的下降，而且這種局面會形成自我放大的負向迴圈。這是典型的市場失靈表現，憑藉市場自發力量難以解決。

公共投資可在短期內以較大規模形成支出，以此在短期內大幅提高企業和居民收入，以強有力的方式扭轉市場自發的下行力量。當公共投資大幅提升以後，全社會收入增長顯著回升，勞動者收入和消費也隨之顯著提高。

至於中國大陸在哪些領域還可以考慮增加公共投資，張斌認為，增量層面上，教育、文化、體育、地下網管、城市道路等公共領域的投資還有很大空間；存量層面上，中國對於存量的維護、修繕和重建重視還不夠。