金價下跌 大陸民眾「十一」假期再現搶買黃金潮

大陸十一長假期間，深圳水貝國際黃金交易中心人山人海，全國各地的遊客拖着行李箱紮堆湧入，多個黃金市場被擠爆。國際金價近期回調至相對低位，水貝金價較品牌店每克便宜約人民幣200元，引爆一波「抄底潮」。有商家表示，相比平時周末，十一假期期間黃金飾品日銷售量增長了一至兩倍，部分熱門款式更出現斷貨。

據香港文匯網，5日倫敦現貨金在每盎司4,150美元上下波動，處於相對低位。不少大陸民眾趁機紮堆深圳多個國際黃金珠寶交易中心，其中婚慶和自用剛需成為消費主力，古法金飾最受歡迎。鼎禎黃金負責人表示，近幾日每天銷售黃金飾品約200至300克，較平時增長一、兩倍，「外地遊客特別多，全國各地的都有，水貝現在名氣大了。」

與首飾櫃枱的火爆形成鮮明對比，投資金條區域冷清許多。有業者坦言：「金條賣不動了，銀條更是無人問津。今年初很多人高位搶購，虧損了兩、三成甚至更多，現在投資者謹慎多了。」黃金回收業務也未出現高峰。

報導稱，滙豐對黃金的長期走勢仍持積極態度，維持2028年5,200美元及2029年5,300美元的預期，主要是因看好中國與印度金融業放寬黃金配置帶來的結構性需求。

高盛依舊選擇維持年底4,900美元的基準目標價。瑞銀財富管理則重申黃金中長期走勢有支撐，若金價回調至4,000美元附近，可視為增持的良機，預計明年9月前後，金價有望上試5,400美元。