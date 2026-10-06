大陸AI企業「月之暗面」傳明年初赴港上市 市值約達500億美元

據彭博報導，中國大陸人工智慧（AI）公司「月之暗面」已完成最後一輪私募融資，估值約500億美元，並正推進明年第一季在香港進行首次公開募股（IPO）。公司也已開始為了解投資者意向做準備，最快本月起與投資者進行初步會談。知情人士此前稱，該公司考慮IPO募資至多50億美元。

The Information此前報導稱，大陸監管機構對DeepSeek和Moonshot AI啟動數據安全調查。尚不清楚近期中國大陸對AI行業的監管趨嚴是否會對公司的估值或IPO時間表產生影響。

彭博引述消息指出，討論仍在進行中，IPO的時間也可能變動。月之暗面未回覆於中國「十一」公眾假期期間發出的置評問詢。

另據鳳凰網科技，一些知情人士表示，月之暗面已開始作準備工作，最快將於本月啟動IPO早期「摸底會議」，以評估投資者意圖。知情人士先前稱，該公司考慮透過此次IPO籌集最多50億美元。

月之暗面是中國大陸AI領域最耀眼的明星企業之一。今年7月，隨著Kimi K3的發布，公司一舉登上全球舞台。這款開放模式在一些指標上幾乎可以與OpenAI和Anthropic等公司的領先平台一較高下。

月之暗面計畫進行的IPO也是香港股市最受期待的交易之一。 AI產業引發的融資活動正推動香港市場融資規模持續創下新紀錄。

知情人士稱，相關討論仍在進行中，IPO的時間安排可能仍會改變。由於適逢大陸十一假期，月之暗面方面沒有回應置評請求。