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避免貿易大戰 歐盟、中國8日進行「最後談判」

中央社／ 台北6日電

據法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，歐盟貿易專員塞夫科維奇（MarosSefcovic）10月8日至9日前往北京，使命重大，這是一次被形容為「最後的談判」的貿易談判，一旦破裂，中歐貿易戰可能爆發。

報導指出，歐洲人清楚，一旦貿易戰爆發後歐洲將面臨的嚴峻局面，因此，希望通過談判全力避免，但是歐洲也做好了反擊的準備，因為歐洲不得不這樣做，歐洲從來沒有像今天這樣切身體會到來自中國的威脅，這種威脅來自大舉湧入歐洲大陸的中國廉價產品。

一個數字就能說明中國這台「壓路機」的碾壓勢頭何其兇猛，每天，歐洲對中國的貿易逆差擴大10億歐元，這是一個恐怖的數字，歐洲人將這一現象歸咎於中國政府向本國企業提供大規模補貼，以及為提升出口競爭力而人為低估人民幣匯率。

歐盟一直為與中方達致貿易平衡或至少縮減逆差而努力，然而無濟於事。中國國內市場疲軟，人民消費力薄弱，大量無法消化的產能排山倒海湧向歐洲。這些產品不僅與歐洲的汽車、成衣店、家用電器、輪胎、化工和製藥行業，乃至未來的飛機產業形成競爭，而且這股涵蓋所謂「基礎」商品及高科技產品的商品洪流，正在扼殺歐洲的工業和商業，威脅歐洲的就業，進而危及歐洲的社會模式。

據稱，布魯塞爾如今正尋求保護本國生產商。在過去幾個月裡，一系列保護主義壁壘相繼建立，從邊境碳稅到提高鋼鐵關稅，從電動汽車關稅到對來自第三國的小包裹徵稅。歐盟委員會甚至打算更進一步，在公共採購和購置補貼的分配中引入「歐洲優先」標準。

歐洲人還抱著最後一線希望，10月8日至9日的這場談判，重點圍繞重塑中歐貿易平衡展開。布魯塞爾將這次談判視為旨在重新平衡歐盟與中國貿易關係的漫長磋商中的最後一步。

面對歐盟的對抗姿態，北京方面威脅如果歐洲採取任何「保護主義或單邊措施」，將予以報復。另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在10月5日提議，歐盟應擁有一個新的強大的法律武器，一旦與中國發生貿易戰，可以有效地保護聯盟。

歐盟 歐洲 貿易談判

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