大陸十一長假電動車的救星：巨型行動「充電寶」

十一黃金周假期，大陸高速公路迎來出行高峰，多個高速公路服務區充電樁滿負荷運作，許多車主為了充電一等就是五小時以上。為此，安徽、江蘇等地近日出現巨型「移動充電站」，即一輛重型卡車上搭載大容量儲能設備，可同時為八輛電動車充電。

央視新聞報導，江蘇徐州彭城服務區就出現上述移動充電站，一輛卡車可儲存約3000度電，能給80輛車進行補能。「極目新聞」報導，一個服務區的工作人員表示，臨時增加重型卡車移動充電站，是為緩解服務區的充電壓力，保障車主出行。因車型不同，充電時間會有所差異。

該移動充電站品牌的客服工作人員表示，這種重型卡車已部署在安徽和江蘇八個服務區，設備可同時為八輛電動車提供快充服務。充電費用參照當地充電樁價格調整，比如一度電人民幣1.28元、1.65元等，「（幾乎）所有車型都適用，現場有工作人員引導充電。」

在電動汽車日益普及後，長假自駕出遊的大陸民眾除擔心塞車，還要克服「電量焦慮」。有統計指出，十一日出遊的電動車達1780萬架次，有車主要排隊五個小時，才用上高速公路服務區的充電樁，為減少車主等候充電的時間，充電至80%時便被截電。

不少大陸網友近日也紛紛發文分享自己為電動車充電的「慘況」。成都市民劉先生表示，他9月30日前往內蒙古，沿途經過2個服務區，因車流太多停止開放充電，當天18時許在陵江服務區取得99號充電等候碼，他一直等到凌晨2點多才充到電，「人都等蒙了」。

網友「與與與」更指，在G65包茂高速， 一輛電動車在達州北服務區時只剩下1%的電，直接在離充電樁不遠處的路邊「跪低」，幸好服務區工作人員與幾名熱心車主上前將這輛車推到了充電樁旁。「與與與」自己也排了兩個多小時才能充電。

黃女士則向《大河報》表示，9月30日晚在湖北棗陽北服務區東區，因待充電的車太多了，充電樁因此設置電量限制，充電至80%便停止，而且過去20分鐘可完成充電，但當日充電速度則較平時明顯緩慢。