AI推理需求增 陸企搶建Token工廠

ＡＩ推理需求爆發，大陸業者搶建「Token工廠」。中國信通院預測，二○二六年推理算力占ＡＩ算力總負載比重將達百分之七十點五；公有雲、MaaS（模型即服務）業者及電信業者紛布局Token服務，其中，大陸公有雲是重量級玩家，火山引擎市占百分之四十九點五居冠。

Token工廠就是把算力、模型、推理引擎打包成標準化詞元（Token）服務，並按量售賣的新型算力基礎設施。公有雲是指由第三方業者透過網路，以共享資源方式提供給大眾依使用量付費的雲端服務。

科創板日報指，二○二六年ＡＩ基礎設施投資邏輯正從訓練向推理轉移。Gartner預測，今年全球推理支出將達二三三億美元，首超一九○億美元的訓練支出，占AI IaaS（基礎設施服務）總支出百分之五十五；二○二七年將升至百分之五十九。

推理需求增加，促使大陸業者搶進Token工廠。據ＩＤＣ數據，二○二五年大陸公有雲大模型調用量達一九四四兆Token，年增十六倍。報導指，公有雲巨頭是這條賽道的重量級玩家；火山引擎市占百分之四十九點五居首，阿里雲、百度智能雲分別為百分之廿八、百分之十。

除公有雲外，獨立MaaS推理服務商也加速布局。矽基流動、無問芯穹等業者，透過推理引擎和算力調度切入市場。