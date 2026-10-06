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陸AI模型效能 僅落後美3%

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
彭博報告指出，DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。圖為北京中關村一家AGI酒吧的菜單牆。法新社
彭博報告指出，DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。圖為北京中關村一家AGI酒吧的菜單牆。法新社

根據彭博行業研究報告，美國ＡＩ企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等大陸ＡＩ實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。

彭博資深分析師李伊在周一提出的報告中表示，隨著DeepSeek於九月推出V4點1 Flash，大陸頂尖ＡＩ模型在基準測試中的得分，如今僅落後美國競爭對手百分之三。這一差距比五月的約百分之九、今年稍早的百分之十五大幅縮小。李伊表示，ＡＩ模型性能持續改善，意味大陸業者有望進一步搶下市占。

大陸ＡＩ實力提升，主要受惠於日益深化的ＡＩ技術能力，以及研究人員針對國產硬體優化模型的能力。這些進展也讓外界開始質疑，美國限制輝達等科技產品出口、意圖遏制大陸ＡＩ發展，並阻止華為等企業推進自有替代產品的政策，究竟有多大成效。李伊表示，大陸ＡＩ產業的進步，讓人質疑美國在ＡＩ領域霸主地位能否長期維持。

美中正爭相主導ＡＩ這項關鍵技術。大陸以較低成本開發的ＡＩ模型，正透過用戶數量逐步縮小與美國競爭對手的差距；同時間，Anthropic與OpenAI正準備上市，力拚上兆美元估值。

DeepSeek的V4點1 Flash上月在LiveBench全球排名第六。LiveBench是專門用來評估大型語言模型表現的基準測試平台，會根據ＡＩ模型對問題、謎題及各種任務的回答與分析進行評分。DeepSeek最近一次為八十一點一分，低於Anthropic最高模型的八十三點四分。李伊表示，這意味著DeepSeek的模型已展現能與Anthropic及OpenAI的頂尖ＡＩ系統「可比擬的性能」。

不過，儘管雙方得分差距已縮小至僅百分之三，LiveBench評選的全球前十五大模型中，仍只有三款來自大陸。

李伊提到，ＡＩ模型排名會不斷變動，即使表現突出，能否轉化為營收仍可能相當困難。大陸ＡＩ產業可能在二○三○年前都無法具有獲利能力，因產業目前聚焦於低毛利的Token供應，加上激烈的價格戰，可能讓任何一家企業都難以建立真正的競爭優勢。

模型 DeepSeek 中國大陸 AI

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