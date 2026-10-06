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中美AI技術差距急速拉近 DeepSeek僅落後美對手3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博報告指出，DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。路透
彭博報告指出，DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。路透

根據彭博行業研究（BI）的報告，美國AI企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，這對美國科技霸主地位構成威脅。

彭博資深分析師李伊（Robert Lea）在提出的報告中表示，隨著DeepSeek於9月推出V4.1 Flash，大陸頂尖AI模型在基準測試中的得分，如今僅落後美國競爭對手3%。這一差距已經比5月的約9%、今年稍早的15%大幅縮小。

李伊表示，AI模型性能持續改善，意味大陸業者將搶下市占。

大陸AI實力提升，主要受惠於日益深化的AI技術能力，以及研究人員針對國產硬體優化模型的能力。這些進展也讓外界開始質疑，美國限制輝達等科技產品出口、意圖遏制大陸AI發展，並阻止華為等企業推進自有替代產品的政策，究竟有多大成效。

美中兩大強權正爭相主導AI這項關鍵技術，因為AI將帶動經濟生產力、軍事優勢與全球影響力。中國大陸以較低成本開發的AI模型，正透過用戶數量逐步縮小與美國競爭對手的差距。

DeepSeek的V4.1 Flash上月在LiveBench全球排名第六，成為這家新創公司自2025年憑推論模型R1出現突破性進展以來，排名最高的中國大陸AI模型。

LiveBench是專門用來評估大型語言模型（LLM）表現的基準測試平台，會根據AI模型對問題、謎題及各種任務的回答與分析能力進行評分，其評測方式類似衡量人類智商。

DeepSeek最近一次公布的LiveBench得分為81.1分，低於Anthropic最高模型的83.4分。這意味著DeepSeek的模型已展現能與Anthropic及OpenAI的頂尖AI系統「可比擬的性能」。

中美 DeepSeek 中國大陸

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