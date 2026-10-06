聽新聞
0:00 / 0:00

高通取得華為「邏輯折疊」授權 涵蓋5G裝置、共同封裝光學等

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高通已同意取得華為「邏輯折疊」晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。（路透）
高通已同意取得華為「邏輯折疊」晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。（路透）

高通Qualcomm）已同意取得華為「邏輯折疊」（LogicFolding）晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。

華為發言人5日表示，這項多年期授權是雙方專利交叉授權協議的一環，涵蓋5G裝置、AI服務、近封裝光學（NPO）、共同封裝光學（CPO）及網路等相關技術。

與高通達成協議，形同肯定華為的晶片製造技術。華為認為，這項新架構是技術上的突破，可藉由加快資料傳輸，彌補中國大陸無法取得艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）微影設備的不足。這類設備是製造最先進晶片的關鍵。

這項協議也代表雙方長期以來以專利爭議與競爭對立為主軸的關係出現顯著轉變，也凸顯華為的深厚實力，即便美國自2019年以來的貿易限制已壓縮其取得先進半導體與關鍵軟體管道，也是如此。

華為幾個月前才公布「邏輯折疊」技術。中國大陸希望在AI領域領先，也希望減少依賴輝達等外國業者的技術，華為正是實現這兩項目標的重要企業之一。儘管受到美國先進技術出口管制限制，華為和合作夥伴仍在探索設計及製造晶片的方法，以支應資料中心和AI發展。

川普第一任期加強對華為的限制之前，華為曾向高通採購部分智慧手機晶片。自美國切斷華為取得外國先進晶片製造技術的管道後，華為愈來愈仰賴中國大陸自行設計和製造的半導體。

華為擁有的專利數量名列全球前茅，尤其在無線網路領域。近年來，華為積極透過專利授權來增加收入，包括授權外國企業使用旗下技術。

華為未透露與高通交叉授權協議的金額。這筆交易仍須接受美國聯邦貿易委員會（FTC）審查。

華為發言人表示，與高通達成協議後，華為所有專利授權協議的合約總值，預計將超過69億美元。

高通 華為 Qualcomm

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美智庫籲 全面禁止DUV銷陸

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美國霸主

陳冲／多邊主義還是單邊主義

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

相關新聞

陸AI模型效能 僅落後美3%

根據彭博行業研究報告，美國ＡＩ企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等大陸ＡＩ實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。

機器人大腦評測榜單揭曉 阿里、中興並列全球第三

專門面向中文大模型的模型測評媒體SuperCLUE近期發布最新具身（實體載體）大腦評測榜單，用來衡量各大AI模型做機器人「大腦」的實際水準。其中，阿里、中興並列大陸國內榜單第一名，全球第三；OpenAI的GPT-6 Astra則拿下全球第一。

高通取得華為「邏輯折疊」授權 涵蓋5G裝置、共同封裝光學等

高通（Qualcomm）已同意取得華為「邏輯折疊」（LogicFolding）晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。

反向旅遊 陸年輕人十一長假湧小縣城

大陸商務部四日表示，十一長假假期過半，大陸全國消費市場平穩有序，生活必需品貨足價穩。而今年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，十一長假年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙。

中美AI技術差距急速拉近 DeepSeek僅落後美對手3%

根據彭博行業研究（BI）的報告，美國AI企業相較中國大陸的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等中國大陸AI實驗室持續追趕，這對美國科技霸主地位構成威脅。

大陸企業搶建 oken工廠 熱爆

大陸業者搶建「Token工廠」，AI推理需求爆發。中國信通院預測，2026年推理算力占AI算力總負載比重將達70.5%；公有雲、MaaS（Model as a Service，模型即服務）服務商及電信業者紛紛布局Token服務，其中大陸公有雲是重量玩家，火山引擎市占49.5%居冠，阿里雲、百度智能雲居二、三名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。