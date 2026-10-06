大陸企業搶建 oken工廠 熱爆

大陸業者搶建「Token工廠」，AI推理需求爆發。中國信通院預測，2026年推理算力占AI算力總負載比重將達70.5%；公有雲、MaaS（Model as a Service，模型即服務）服務商及電信業者紛紛布局Token服務，其中大陸公有雲是重量玩家，火山引擎市占49.5%居冠，阿里雲、百度智能雲居二、三名。

簡單說，‌Token工廠就是把算力、模型、推理引擎打包成標準化詞元（Token）服務，並按量售賣的新型算力基礎設施‌，現在各地政府和企業都在搶著落地。

科創板日報指出，2026年AI基礎設施投資邏輯正從訓練向推理轉移。Gartner預測，今年全球推理支出將達233億美元，首次超過190億美元的訓練支出，占AI基礎設施即服務總支出的55%。